Thomas Almeida veut sur l’UFC 250, mais pense qu’il pourrait devoir attendre

Thomas Almeida espérait faire son retour à la maison, mais il devrait peut-être attendre.

Almeida (21-3 MMA, 5-3 UFC), qui a été mis à l’écart en raison d’une blessure à l’œil, a récemment été autorisé à suivre une formation en contact complet et visait la carte UFC 250 dans sa ville natale de Sao Paulo avant le début de l’épidémie de coronavirus.

L’UFC reportant trois événements et s’efforçant de faire de l’UFC 249 une interdiction de voyager dans le monde, la carte du 9 mai à Sao Paulo pourrait également être en danger.

“Je suis à 100% – je me sens bien et je suis de retour à l’entraînement complet depuis décembre 2019”, a déclaré Almeida à MMA Junkie. “(Je suis) sparring une fois par semaine et tout – prêt à partir.

«Le 9 mai, c’est ce que je veux, et mon manager et moi avons discuté avec (le marieur) Sean Shelby et l’UFC chaque semaine, et je sais qu’ils sont à la recherche d’un combat pour moi. Malheureusement pour cette situation virale, nous ne savons pas ce qui va se passer. (La) seule chose que je sache, l’UFC travaille dur pour trouver un moyen de résoudre toute cette situation. Nous devons attendre encore un peu. Aucun problème du tout.”

La perspective une fois invaincue n’a pas concouru depuis janvier 2018. Après un début de 4-0 à son mandat à l’UFC, Almeida a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Mais sa plus grande bataille a été une blessure à l’œil qu’il a subie et qui l’a empêché de jouer.

Il a été brièvement lié à un combat avec Cory Sandhagen en janvier 2019, puis devait affronter Marlon Vera à l’UFC 235 il y a environ un an, mais a été forcé de quitter les deux.

«(Il n’y a pas eu) de moments faciles, surtout les premiers mois. Mais les hauts et les bas font partie de la vie des athlètes, et être en bonne santé est la chose la plus importante », a déclaré Almeida. «Mais nous devons surmonter des situations difficiles avec l’esprit d’un champion, être patient et faire confiance au processus, et c’est ce que j’ai appris en tant qu’artiste martial, et c’est ce que j’ai mis en pratique dans ma vie personnelle. Et la beauté de tout cela, c’est que j’ai des améliorations à faire, et j’ai encore 28 ans avec une énorme volonté. Je ne peux pas attendre mon retour. “

Le produit Chute Boxe Diego Lima a fait peau neuve au cours de la dernière année, passant beaucoup de temps à s’entraîner à Xtreme Couture et à l’UFC Performance Institute. Ne reculant jamais devant un combat, la machine à bonus de performance est ouverte à tous les poids coq de haut niveau.

“Je n’ai pas de nom spécifique – je vais combattre n’importe qui”, a déclaré Almeida. “(Sean) O’Malley vient de rentrer. John Dodson n’a pas encore de combat. Alejandro Perez serait aussi un grand combat. Le gamin du Royaume-Uni, Nathaniel Wood, a dit qu’il voulait me battre il y a des années sur Internet – allons-y. Voyons ce que l’UFC a pour moi. “

Actuellement à Las Vegas, Almeida fait tout ce qu’il peut pour rester en forme pendant la pandémie mondiale alors qu’il s’approche d’un retour.

«Tout est verrouillé en ce moment – toutes les entreprises sont fermées et nous devons rester à la maison. C’est un grand pas pour arrêter cette épidémie », a déclaré Almeida. «Cela change complètement mon emploi du temps – pas de gymnase, pas de partenaires d’entraînement. Je me suis entraîné à la maison, je cours seul, je fais de la boxe fantôme. J’ai des poids et des élastiques à la maison qui m’aident beaucoup à rester occupé. (C’est) seulement difficile de garder mon alimentation claire. J’adore la crème glacée, et c’est difficile de me tenir à l’écart à plein temps à la maison. “

.