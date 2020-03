Tiffany Teo décompose Ayaka Miura

Le concurrent singapourien des poids de paille Tiffany Teo est revenu d’une mise à pied de 15 mois et s’est forcée à revenir dans le championnat avec une victoire par arrêt sur le concurrent japonais Ayaka Miura lors de “ONE Championship 109: King of the Jungle” le 28 février.

En compétition à domicile au Singapore Indoor Stadium, Teo (9-1) a utilisé ses talents de frappeur à bon escient alors qu’elle annulait le jeu au sol dangereux de Miura à la source en faisant marcher le judoka sur son jab, tout en punissant le concurrent japonais avec de puissants coups de pied avant. la terminant finalement avec des grèves.

Miura (10-3) a d’abord réussi à réduire la distance et à emmener Teo sur le tapis et à établir sa position de maintien de l’écharpe. Mais contrairement aux combats précédents, Miura n’a pas pu passer à une soumission mettant fin au combat et Teo a finalement réussi à se libérer.

Avec l’action sur les pieds, Teo a utilisé son avantage de portée pour travailler sa frappe à bon escient alors qu’elle a progressivement épuisé Miura au cours des trois tours avant de s’assurer une fin TKO tardive avec seulement 15 secondes restantes.

La victoire de “No Chill” à Singapour la remet en lice pour un match revanche contre la femme qui l’a battue lors du premier combat pour le titre de poids paille ONE, le champion chinois en titre Xiong Jing Nan, qui était au bord de la cage pour assister à la victoire de Teo en personne.

Récapitulez l’action en entier de Singapour dans la vidéo ci-dessus.

.