Till vs Cannonier, un combat impossible pour l’UFC 248

UFC 248 Il se tiendra le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. Il ne reste pas grand-chose d’ici là, mais l’affiche de combat n’a pas encore été entièrement confirmée. Oui, nous savons ce que sera le combat des étoiles, le plus important et le plus intéressant: Israel Adesanya vs Yoel Romero pour le Championnat du monde des poids moyens.

Au sein de cette même division de 185 livres un autre grand combat était attendu. Premier, Robert Whittaker vs Jared Cannonier. Mais une fois que l’ancien propriétaire du titre a quitté l’événement, il est entré dans l’équation Darren Till. Cependant, les Anglais ont annoncé une blessure peu de temps après, laissant la confrontation en l’air. Jusqu’à récemment.

Till vs Cannonier, un combat impossible

Dans des déclarations récentes, Till a confirmé avoir signé pour faire face à Cannonier dans la co-star de ce PPV et il a confirmé la même chose. Mais le combat ça ne va pas avoir lieu finalement le 7 mars. Que s’est-il passé maintenant?

Cannonier vient d’annoncer que est blessé.

«Darren, je suis heureux que vous ayez trouvé du courage et osé accepter le combat. Mais seulement deux jours plus tard J’ai gratté le plastron gauche. Si vous aviez dit oui auparavant, je ne serais pas allé à Houston pour vous dire comment vous avez refusé de me faire face; Je me serais préparé à te botter le cul. Je ne te blâme pas, mais peut-être un peu. De toute façon, Je vais me faire opérer mardi. Si vous êtes toujours dans le poids moyen, je me battrai avec vous à l’automne. PS: dites à vos petits fans d’arrêter de me taguer dans des messages étranges. »