Tim Kennedy explique pourquoi il a refusé l’anesthésie pour les sutures à l’UFC 178

L’ancien poids moyen de l’UFC, Tim Kennedy, a expliqué pourquoi il avait refusé l’anesthésie pour les sutures après son combat contre Yoel Romero à l’UFC 178.

Kennedy et Romero se sont lancés dans l’une des bagarres les plus folles de 2014, Romero ayant finalement remporté l’arrêt du troisième tour via TKO de manière controversée lors du “Fight of the Night” de l’UFC 178. Kennedy a subi des dommages faciaux brutaux pendant le KO et a été contraint de se faire recoudre le visage par les médecins après le combat. Cependant, il semble que la douleur n’ait pas pris fin pour Kenney avec le KO.

Écrivant sur ses réseaux sociaux, Kennedy a déclaré que lorsqu’il a été recousu par les médecins de l’UFC, il a refusé d’utiliser l’anesthésie parce qu’il voulait ressentir la douleur qui l’accompagnait. Découvrez ce que Kennedy a écrit sur son Twitter.

Je ne prendrais jamais d’analgésique après une bagarre pour une raison quelconque. Pas d’anesthésie locale ni d’anesthésie générale d’aucune sorte. Si je perdais, je voulais ressentir toute la douleur qui allait avec. Je n’ai jamais voulu ternir quoi que ce soit. Je méritais chaque ecchymose. Je méritais chaque coupe. pic.twitter.com/3kAOl5If0M – Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 19 avril 2020

Il est toujours intéressant d’entendre un combattant discuter de ses pensées les plus profondes et ce n’est pas différent. C’est une observation très révélatrice de Kennedy, qui est un membre de longue date de l’armée américaine. Il a toujours été l’un des combattants les plus articulés du sport et ces récentes remarques sur le combat Romero ne sont pas différentes.

Kennedy a pris sa retraite du MMA après avoir subi une perte vicieuse de TKO contre Kelvin Gastelum à l’UFC 206, mais continue de maintenir une forte présence sur les réseaux sociaux. Kennedy est allé 3-2 au total dans l’Octogone et est surtout connu pour sa victoire sur le futur champion des poids moyens de l’UFC Michael Bisping en 2014. Mais après avoir été terminé par Romero et Gastelum, il a décidé qu’il en avait assez de se battre dans l’Octogone.

Quel est votre plus beau souvenir de Tim Kennedy à l’UFC?