Tim Kennedy pouvait sentir «l’alcool et les mauvaises herbes» sur Jon Jones lors des séances d’entraînement précédentes

Tim Kennedy pense que la performance de Jon Jones dans la cage a été entravée par ses problèmes à l’extérieur.

Kennedy, qui est maintenant à la retraite mais s’était auparavant entraîné avec Jones, a pesé sur la carrière du champion des poids lourds légers lors d’un récent épisode de Submission Radio.

“Quand il était comme le jeune lion affamé et que sa vie personnelle ne coulait pas dans sa vie professionnelle, vous avez vu un truc féroce de Mike Tyson, non?” Kennedy a dit de Jones (via Middle Easy). “Ensuite, le succès est arrivé, tout comme l’argent, la célébrité, les mauvaises décisions, les DUI, les pots-de-vin et le coke et les décapants, et avec cela, je ne dis pas que la corrélation est une causalité, mais vous avez certainement vu un baisse des performances, ou le point d’exclamation vraiment grand sur la façon dont un combat est vu pendant que ce genre de décisions de vie se produisent. Donc, la technique, le talent, la compétence sont toujours dans ce combattant de Jon Jones. Pour tous les prétendants, j’espère que vous priez tous pour que sa vie soit toujours un désastre, parce que s’il met sa vie en ordre, comme ça, ce mec sera imparable. “

Kennedy a également repensé à certaines de ses précédentes séances d’entraînement avec Jon Jones, admettant que le champion sentait parfois l’alcool et la marijuana.

“Quand il a raison, je détestais m’entraîner avec lui parce qu’il était si dominant”, a déclaré Kennedy à propos de Jones. «Et puis quand il était parti, s’il avait une nuit en sortant, je pouvais le sentir. Vous savez, vous pouvez sentir l’alcool, vous pouvez sentir l’herbe. En tant qu’athlète, lorsque vous commencez à transpirer, toutes ces choses sortent. Et quand je sentais ça, je me disais: “ D’accord, aujourd’hui c’est ma journée, laisse-moi le récupérer, ou je vais accélérer le rythme, ou à la 4e, 5e minute de ces rondes, il va faire face à un version plus agressive. “Donc, c’était presque nuit et jour dans le gymnase.”

Que pensez-vous de ces commentaires de Tim Kennedy? Que pensez-vous de Jon Jones? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.