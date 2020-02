Tim Means réfléchit après la défaite émotionnelle de sa ville natale

RIO RANCHO, N.M. – Le sport de combat peut être une maîtresse cruelle, et pour Tim Means d’Albuquerque, cela s’est avéré être une nuit décevante et émotionnelle alors qu’il est tombé à une perte de soumission à l’UFC sur ESPN + 25.

Means (29-12-1 MMA, 12-9 UFC) a lutté contre les débuts de Daniel Rodriguez le cœur lourd, alors qu’il tentait de réaliser une victoire en mémoire de Pete et Mateo Sandoval, deux étudiants que Means connaissait bien de sa ville natale est décédé tragiquement dans un récent accident de voiture sur le chemin de l’école.

Mais les choses n’ont pas tourné le chemin de Means le soir du combat, alors qu’il était secoué, puis soumis, par l’impressionnant Rodriguez au deuxième tour de leur combat de cartes préliminaire au Santa Ana Star Center.

Malgré sa défaite, Means est apparu dans les coulisses pour parler aux médias et a félicité son adversaire tout en révélant qu’une blessure au début du combat avait rendu la vie plus difficile qu’il ne l’avait prévu le soir du combat.

“Chapeau à Rodriquez et à son équipe”, a-t-il déclaré aux journalistes, notamment au MMA Junkie, après son combat. “Environ une minute et demie, deuxième minute, j’ai sauté quelque chose dans mon genou, alors nous allons aller vérifier cela. Mais, grand combat de la part de ce type. J’ai essayé de l’endurer (et) de passer, et il m’a frappé à l’arrière de la tête à la fin du premier tour. Encore une fois, je voulais juste me battre ou quoi que ce soit. Ce n’était pas ma nuit. Chapeau à ces gars, ils ont passé une bonne nuit. Je pensais que c’était peut-être juste mon genou qui avait été blessé, mais il m’a attrapé assez bien, donc tu ne peux pas le lui enlever. “

Un gros tir de Rodriguez a laissé Means mal secoué à la fin de la manche d’ouverture, mais “The Dirty Bird” s’est suffisamment rétabli sur son tabouret pour revenir à la mêlée dans la seconde. Mais un Rodriguez confiant (11-1 MMA, 1-0 UFC) a chargé ses tirs et a encore blessé Means. Puis, alors que Means cherchait à réduire la distance, «D-Rod» a verrouillé une guillotine debout qui laissait la petite option de 35 ans mais taper.

«C’était sa nuit», a-t-il admis. “(Je vais) m’installer et réparer certaines choses que nous avons mal faites, mais dans l’ensemble, je suis sorti ici et me suis battu le cul et j’ai fait de mon mieux avec ça, et c’est tout ce que je pouvais me demander.”

Clairement ému, Means a ensuite expliqué comment il avait espéré produire une performance gagnante pour honorer la mémoire des deux jeunes qui ont tragiquement perdu la vie dans sa ville natale.

“La vie continue”, a-t-il dit. “(Je) n’ai pas obtenu la victoire ce soir, mais j’ai fait de mon mieux pour me battre pour eux. Aime mon peuple, aime mon état. “Améliorez-vous chaque jour.” C’est ce que Pete dirait. Nous en gagnons donc, nous en perdons. Nous devons juste apprendre de cela et passer à autre chose. Pete et Mateo sont des gars formidables, des enfants formidables. J’étais fier de travailler avec eux. »

