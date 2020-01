Timofey Nastyukhin est “ 100% prêt à se battre ” et s’appuie sur l’élan de la victoire d’Alvarez

L’ancien champion des poids légers de l’UFC et de Bellator, Eddie Alvarez, devait largement traverser la compétition dans UN championnat. Timofey Nastyukhin, l’homme chargé d’accueillir Alvarez dans la cage ONE en mars 2019, n’a pas reçu la note de service.

Au lieu de cela, Nastyukhin a éliminé le champion MMA décoré dans un tour, choquant tout le monde sauf lui-même.

“Je savais que je pouvais le battre”, a déclaré Nastyukhin à BJPENN.com.

Bien que Nastyukhin n’ait pas été surpris de pouvoir battre Alvarez, sa victoire s’est immédiatement imposée comme l’un des plus grands bouleversements de l’année et l’a propulsé sous les projecteurs du MMA.

“Eddie est une star mondiale, donc ce combat m’a donné une grande visibilité et ce fut un peu bouleversé pour les fans qui ne savaient pas qui je suis”, a déclaré Nastyukhin. «J’ai eu de nouveaux fans après ça et je suis devenu plus reconnaissable.

“Ma victoire a prouvé le niveau de UN combattants”, a-t-il ajouté.

Qu’il suffise de dire qu’après sa destruction d’Alvarez, la carrière de Nastyukhin avait atteint un nouveau niveau. Malheureusement, les choses se sont rapidement accrues par la suite.

En battant Alvarez, Nastyukhin a accédé à la deuxième manche du Grand Prix Mondial Léger ONE Championship. Malheureusement, une blessure l’a forcé à quitter le tournoi, et il n’a plus combattu depuis.

“J’ai déchiré mon LCA deux semaines avant la demi-finale et ce fut une expérience déchirante”, a déclaré Nastyukhin, en repensant à sa sortie du Grand Prix.

La bonne nouvelle est qu’après des mois de rétablissement, Nastyukhin se remet en forme. Il s’entraîne dur au Tiger Muay Thai à Phuket, en Thaïlande, et espère participer en mars ou avril.

“J’ai déjà passé un mois au Tiger Muay Thai et testé mon genou sous un entraînement intensif, et il est prêt à 100%”, a-t-il déclaré. «Je suis prêt à me battre. Je peux me battre en mars ou avril. J’attends une offre de combat. “

Bien que Timofey Nastyukhin ait vaincu Eddie Alvarez depuis un certain temps, il reste l’un des meilleurs poids légers de ONE Championship et dispose d’une pléthore d’options de haut niveau pour son prochain adversaire.

Son objectif, bien sûr, est de se rapprocher du titre ONE ONE, qui est actuellement gardé par Christian Lee. Nastyukhin pense qu’une autre victoire ou deux suffira pour remporter le tir au titre qu’il recherche.

“C’est aux entremetteurs de la ligue”, a-t-il déclaré à propos de son prochain combat. «Je peux combattre quiconque me rapproche du titre, n’importe lequel des meilleurs athlètes de ONE Championship. Je pense que je peux obtenir le titre avec 1 ou 2 victoires, selon mes performances. »

Si Lee détient toujours la ceinture légère au moment où Nastyukhin remporte un coup de titre, le Russe anticipe un bon match avec le Singapourien-Américain.

“Christian Lee est un prodige du MMA”, a-t-il déclaré en faisant l’éloge du champion. «C’est un athlète en plein développement et un combattant bien équilibré. Ce serait bien de le rencontrer un jour. »

Nastyukhin est également ouvert à un futur rematch avec Alvarez pour prouver que sa victoire de 2019 n’était pas un hasard, bien qu’il aimerait que le titre soit en jeu dans cette reprise potentielle.

“Si ce sera un combat pour le titre, je pense que ce combat aura du sens pour nous deux”, a-t-il déclaré à propos d’un éventuel match revanche Alvarez.

Quel que soit l’avenir, Timofey Nastyukhin est simplement ravi de retourner à la compétition et de poursuivre sur la lancée de sa défaite inoubliable de l’ancien champion de l’UFC et de Bellator.

“Je suis ravi de mon retour dans la cage ONE et de nouveaux combats spectaculaires avec une forte opposition”, a-t-il déclaré. “Le titre ONE est mon objectif ultime et je m’y concentre cette année.”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/01/2020.