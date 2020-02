Timothy Johnson voit l’opportunité de changer de carrière

THACKERVILLE, OKLA. —Timothy Johnson prévoit de mener sa carrière de Bellator dans une direction différente.

Le vétéran des poids lourds cherche à se débarrasser d’une séquence de deux défaites consécutives qui a commencé sa course avec l’organisation appartenant à Viacom. Johnson (12-6 MMA, 0-2 BMMA) affronte le futur espoir Tyrell Fortune dans la carte principale du Bellator 239 de vendredi.

Malgré sa position actuelle, Johnson sait qu’il a encore le temps de changer les choses dans sa carrière, même 10 ans plus tard dans le match.

“Je monte là-haut, mais je ne suis pas encore un vieil homme, j’ai encore 34 ans”, a déclaré Johnson à MMA Junkie. Il me reste quelques années garantis, alors je veux vraiment en faire un tremplin, changer cela, vous savez.

«Je suis en train de perdre deux skids et je ne suis jamais arrivé auparavant, donc c’est un territoire inexploré. Je ne veux certainement pas en faire trois, mais comme je l’ai dit, tout peut arriver dans le jeu de combat. Une victoire serait formidable, obtenir un autre contrat et une chose que je veux vraiment, c’est être plus actif, obtenir trois combats par an. Ce serait génial.”

Fortune est un ancien lutteur champion national de la division II de la NCAA et est considéré comme l’un des combattants les plus prometteurs du MMA aujourd’hui. Il a commencé sa carrière fin 2016 et est passé 8-0 depuis, avec six victoires d’arrêt.

Johnson est bien conscient du défi qui nous attend.

“Je pense que Tyrell est la perspective la plus décorée de la division des poids lourds, quelle que soit l’organisation”, a déclaré Johnson.

“Il a un sacré nom, il a un sacré pedigree, il est une perspective invaincue, et il va là-bas et termine les gens. Nous voulons donc tous les deux nous battre, et c’est tout ce que vous pouvez demander. Et dire que les choses ne vont pas dans mon sens, perdre contre lui n’est pas la fin du monde, par opposition à perdre face à une perspective différente. Tyrell a un grand avenir devant lui en MMA et je pense que tout le monde le sait. »

Le Bellator 239 aura lieu vendredi au WinStar World Casino Resort. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

