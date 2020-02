Tito Ortiz débarrassé de tout acte répréhensible, aucun combat contre Alberto Del Rio n’est revenu à la victoire

La victoire de Tito Ortiz sur Alberto Del Rio en décembre a été officiellement rétablie comme une victoire après un non-concours temporaire, selon une récente déclaration du Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR) publiée à MMA Junkie.

Rappelez-vous, la victoire d’Ortiz sur Del Rio lors de ses débuts dans Combate Americas a été jugée non contestée par TDLR plus tôt dans la semaine pour des raisons non divulguées “en attendant une enquête plus approfondie”. ESPN a ensuite publié un rapport selon lequel Ortiz avait échoué à un test de dépistage de drogues pour une substance interdite inconnue.

Ortiz, qui n’a jamais été lié à des médicaments améliorant la performance dans toute sa carrière de MMA, a été évidemment bouleversé par la «revendication BS». Le vétéran de longue date de MMA a maintenant une certaine fermeture sur la situation.

“Un échantillon d’urine fourni par Jacob‘ Tito ’Christopher Ortiz le 7 décembre 2019, lors de l’événement Combate Americas MMA, a montré une substance potentiellement disqualifiante qui, selon Ortiz, avait été prescrite par un médecin”, a lu la déclaration publiée au MMA Junkie. “En attendant les résultats de l’enquête du TDLR sur la question de savoir si la substance a bien été prescrite par un médecin, le TDLR a marqué les résultats de la lutte comme” Aucun concours “. Le TDLR a confirmé auprès du médecin que l’article avait été prescrit à Ortiz. TDLR a rétabli la victoire d’Ortiz lors du combat du 7 décembre. »

Crise évitée.

Ortiz, 45 ans, a signé un accord exclusif de trois combats avec Combate Americas en avril de l’année dernière et a fait ses débuts promotionnels lors de son combat avec Del Rio. C’était le premier combat pour l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC depuis l’élimination de son rival Chuck Liddell sous la bannière Golden Boy Promotions en 2018.

Le vétéran de combat de 22 ans n’a actuellement aucun combat prévu pour 2020, mais devrait être utilisé comme point focal principal pour Combate Americas à l’avenir.