Tito Ortiz dit que le relaxant musculaire a brièvement annulé la victoire d’Alberto Del Rio

Image: Tito Ortiz sur Instagram

La légende du MMA, Tito Ortiz, a déclaré qu’un relaxant musculaire avait brièvement annulé son combat contre Albert Del Rio.

Ortiz a vaincu son rival Del Rio lors d’un événement Combate Americas à Hidalgo, au Texas, en décembre via une soumission de premier tour. Cette victoire a donné à Ortiz sa première séquence de trois victoires consécutives depuis 2006. Cependant, le résultat de la lutte a ensuite été transformé en aucune décision (ou aucun concours) après que les résultats des tests de dépistage de drogue d’Ortiz ont été signalés. Heureusement pour Ortiz, cependant, la Texas State Athletic Commission a peu après inversé leur appel initial et a rétabli sa victoire après avoir approfondi l’affaire.

La commission n’a jamais expliqué pourquoi le test de dépistage de la drogue d’Ortiz avait été signalé, mais seulement qu’il s’agissait d’une «substance disqualifiante», mais Ortiz s’est déjà exprimé lors d’une récente interview et a donné sa version des faits. Jetez un œil à ce qu’Ortiz a dit sur les raisons pour lesquelles son test de dépistage de drogue a été signalé et pourquoi il était bouleversé par toute la situation.

Tito Ortiz révèle qu’un relaxant musculaire a causé le problème avec le Texas Department of Licensing and Regulation pour la lutte contre Alberto Del Rio. pic.twitter.com/am4FnukUGc

– Dépôt de Borrachinha (@FullContactMTWF) 21 mars 2020

«C’était des conneries. Donc, ce n’était que des relaxants musculaires que je mangeais avant de m’endormir. Ils ont littéralement dit que c’était illégal à moins que votre médecin ne vous l’ait prescrit et que vous deviez l’écrire sur le test avant le combat. Ils disent ce que vous avez pris et je leur dis, et ils se sont mis en quatre pour me faire ressembler à sh * t. Mais tout va bien, je suis juste heureux que la vérité ait été dite », a déclaré Ortiz.

Ortiz (21-12-1) a maintenant 45 ans mais sa main est toujours levée à l’intérieur de la cage. Lors de ses trois derniers combats, il a vaincu Del Rio, Chuck Liddell et Chael Sonnen. Il continuera probablement à se battre pour Combate Americas à l’avenir, mais un retour à Bellator à un moment donné ne peut être exclu compte tenu de son histoire avec la promotion et du nombre d’adversaires de renom qui lui sont disponibles.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.