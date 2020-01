Tito Ortiz: Karma mordra Conor McGregor dans le a ** à l’UFC 246

Image via @ titoortiz / @ lukeburrett sur Instagram

Le monde MMA est divisé sur l’événement principal UFC 246. Certains pensent que Conor McGregor sortira en tête avec un autre KO à couper le souffle. D’autres, comme l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Tito Ortiz, pensent que Donald Cerrone remportera une autre victoire impressionnante.

Alors que ceux qui choisissent Cerrone pour battre McGregor pointent généralement vers les arsenaux de grappling et de kickboxing des Américains, la prédiction d’Ortiz est basée sur un facteur différent: Karma.

McGregor a fait les gros titres pour un certain nombre de raisons malheureuses en 2018 et 2019, et Ortiz pense que Cerrone offrira une rétribution karmique dans la cage à l’UFC 246.

“J’aime” Cowboy “dans celui-ci”, a déclaré Ortiz à SBN MMA (via MMA Mania). “J’aime vraiment [his] les chances. Conor a pris un coup ses derniers combats, les gens ont en quelque sorte trouvé sa Kryptonite. La pression est quelque chose que Conor ne peut pas supporter. Je pense que la vie est quelque chose qui vient en boucle. Le karma est un b-ch et il mord toujours les gens dans le cul. Conor a fait de très mauvaises choses et je pense que le karma lui donnera à la fin de la journée. “

Malgré ses précédentes retraites, Tito Ortiz est actuellement en pleine résurgence, ayant remporté des victoires sur Chael Sonnen, Chuck Liddell et Alberto Del Rio dans ses combats les plus récents.

Sa victoire sur Del Rio, un ancien lutteur professionnel, s’est produite dans la cage de Combate Americas à la fin de l’année dernière. Ce combat a marqué la première obligation d’un accord de trois combats entre Ortiz et la promotion, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il se bat à nouveau avant que tout soit dit et fait.

Que pensez-vous de cette prédiction de Tito Ortiz? Donald Cerrone va-t-il rendre une justice karmique à l’UFC 246, ou Conor McGregor remportera-t-il une autre victoire?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.