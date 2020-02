Tito Ortiz, le Temple de la renommée de l’UFC, s’entraîne avec la WWE

L’ancien Temple de la renommée de l’UFC Tito Ortiz, qui était à un moment donné la plus grande star du MMA américain, s’entraîne maintenant pour la lutte professionnelle.

Ortiz s’est entraîné en tant que débutant au Performance Center de la WWE à Orlando, en Floride, pour de possibles apparitions de catch professionnel.

L’idée d’une ancienne star du MMA faisant de la lutte professionnelle n’est pas inhabituelle. La WWE compte actuellement au moins 12 anciens combattants MMA sur sa liste de 300 lutteurs, y compris d’anciens champions comme Brock Lesnar, Ronda Rousey et Cain Velasquez. Mais en raison de son âge, la situation d’Ortiz est très différente.

Ortiz a 45 ans et a également subi plus que sa part d’usure dans une carrière de MMA qui a duré 22 ans, y compris la fusion à double cou.

La WWE n’a pas promu qu’Ortiz s’y entraînait régulièrement, mais Ortiz a reçu les éloges d’autres lutteurs pour son éthique de travail et son attitude. Ortiz avait toujours parlé publiquement d’être un fan de catch professionnel de Hulk Hogan en grandissant, et c’était son inspiration pour se lancer dans la lutte amateur, ce qui a conduit à l’UFC.

Il avait également essayé la lutte professionnelle dans le passé, faisant quelques apparitions à la télévision avec TNA en 2005, au sommet de sa popularité MMA, et à nouveau en 2013. Au cours de son dernier passage, c’était lorsque Bellator, où Ortiz était sous contrat avec à le temps, a fait un travail de promotion croisée avec TNA. Les deux sociétés étaient sur Spike TV à l’époque, et sur le papier, cela semblait logique. À cette époque, Bellator espérait que l’exposition d’Ortiz et Rampage Jackson à la télévision de lutte professionnelle faisant une querelle aiderait à construire leur combat dans la vie réelle. L’histoire de la lutte professionnelle à l’époque était devenue trop idiote et le MMA n’avait aucune faveur. Bellator l’a retiré du spectacle.

Ortiz a salué son passage à la TNA lors de la deuxième manche, notamment parce qu’il a pu rencontrer Hogan, qui y travaillait à l’époque.

L’âge est certainement un facteur ici, car très peu d’entre eux ont commencé à s’entraîner à la lutte professionnelle même au milieu de la trentaine et ont eu des carrières importantes, avec peut-être les meilleurs exemples de cela étant l’ancienne star de la WCW Diamond Dallas Page dans les années 90 et 1976 le judo olympique le médaillé Allen Coage, qui a lutté sous les noms de Badnews Allen et Badnews Brown, et a été une star majeure dans les années 80 et au début des années 90. Actuellement, Shayna Baszler, qui a été l’une des premières femmes combattantes régulières du MMA aux États-Unis, a eu une deuxième et plus réussie en lutte professionnelle, où elle est préparée à affronter Becky Lynch, la meilleure star féminine de la WWE, lors du prochain WrestleMania spectacle le 5 avril au Raymond James Stadium de Tampa.

Mais personne qui a commencé au milieu de la quarantaine n’a été en mesure de mener une importante carrière de catcheur professionnel.

Outre Lesnar, Rousey, Velasquez et Baszler, d’autres artistes de la WWE qui ont déjà participé à des machins MMA incluent Rezar (Gzim Selmani) de l’équipe AOP, Kushida, Shinsuke Nakamura, Marina Shafir, Jessaamyn Duke, Bobby Fish, Jack Gallagher et Matt Riddle.