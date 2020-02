Tito Ortiz l’emporte sur Alberto El Patron réintégré par la commission du Texas après autorisation de «substance potentiellement disqualifiante»

Remettez la victoire la plus récente de Tito Ortiz au tableau.

Deux jours après qu’il a été signalé qu’un combat entre Ortiz et Alberto El Patron avait été annulé par le “Department of Licensing and Regulation” du Texas, la commission a changé de cap et rétabli la victoire d’Ortiz.

Ortiz a vaincu El Patron par une soumission au premier tour d’étouffement à l’arrière au Combate 51 à Hidalgo, Texas, le 7 décembre 2019.

Selon la décision révisée, Ortiz a soumis un échantillon d’urine pour analyse qui contenait une «substance potentiellement disqualifiante», ce qui a entraîné le renversement initial du résultat du combat. La commission a enquêté plus avant sur la substance et a par la suite confirmé l’allégation d’Ortiz selon laquelle la substance avait été prescrite par un médecin. Aucun autre détail sur la substance et la nécessité médicale d’Ortiz n’a été fourni. Selon un rapport publié jeudi soir par ESPN.com, la substance n’améliorait pas les performances.

Le porte-parole de TDLR Tela Mange a fait la déclaration suivante à Damon Martin de MMA Fighting vendredi:

Un échantillon d’urine fourni par Jacob «Tito» Christopher Ortiz le 7 décembre 2019, lors de l’événement Combate Americas MMA, a montré une substance potentiellement disqualifiante qui, selon Ortiz, avait été prescrite par un médecin. En attendant les résultats de l’enquête du TDLR sur la question de savoir si la substance a bien été prescrite par un médecin, le TDLR a marqué les résultats du combat comme «Aucun concours». TDLR a confirmé auprès du médecin que l’article avait été prescrit à Ortiz. TDLR a rétabli la victoire d’Ortiz lors du combat du 7 décembre.

Mercredi, la commission n’a pas expliqué dans un premier temps pourquoi la lutte Ortiz-El Patron avait été transformée en non-décision. Cependant, MMA Fighting a été informé par un porte-parole du TDLR que l’affaire était “en attente d’une enquête plus approfondie”.

Peu de temps après l’annulation de son combat, Ortiz a juré que la décision elle-même serait annulée, l’appelant «une réclamation de BS». Cela semble être une justification pour Ortiz, âgé de 45 ans, qui était un ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et un remarquable pour Bellator MMA. Son record professionnel est désormais de 21-12-1.

“Notant pour être dit”, a écrit Ortiz à MMA Fighting via un SMS quand on l’a interrogé sur la décision. «La vérité m’a libéré. Une erreur a été commise aux dépens de mon nom. Je veux remercier mes fans qui m’ont fait confiance et ont cru en moi. »