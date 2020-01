Tito Ortiz parie une fois de plus contre Conor McGregor

À plusieurs reprises au cours du wagon irlandais, le “Huntington Beach Bad Boy” a donné sa prédiction sur ses combats. Parfois bien faire (Floyd Mayweather Jr.) et parfois échouer (José Aldo). Mais si une chose est toujours restée, c’est que Tito Ortiz parie contre Conor McGregor. Il ne semble pas du tout aimer la star de Dublin.

Tito Ortiz parie contre Conor McGregor

Maintenant, dans des déclarations récentes à Fighters Pick FightsOrtiz da votre prédiction pour le combat que “The Notorious” jouera ce samedi avant Donald Cerrone.

«J’aime le‘ Cowboy ’. Conor a été battu lors de ses derniers combats, il semble que des gens aient trouvé sa kryptonite. Conor ne sait pas comment gérer la pression. Je pense que sa vie est devenue un cirque complet. Karma est une garce et vous mord toujours dans le cul. Conor a fait beaucoup de mauvaises choses et je pense que le karma l’atteindra à un moment donné“.

Maintenant on va voir si Ortiz a tort une fois de plus ou raison une fois de plus. Ce qui est clair, c’est qu’il n’est pas d’accord avec les mauvaises décisions que McGregor a prises dans le passé. C’est quelque chose qui, étrangement, les deux sont d’accord, puisque l’Irlandais n’est pas comme il l’a dit il n’y a pas longtemps.