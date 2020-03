Tito Ortiz partage des théories du complot sur le coronavirus «artificiel»

Je sais que dans des moments comme celui-ci, la dernière chose que vous devez lire est une autre mauvaise prise de Coronavirus de quelqu’un qui n’est clairement pas un spécialiste des maladies infectieuses ou un scientifique dans un domaine connexe. Mais parfois, vous rencontrez quelque chose de si stupide et de mal qu’il faut vraiment le partager, ne serait-ce que pour qu’il soit répudié fortement et que nous ayons l’impression de nous opposer à la stupidité stupéfiante du monde.

Dans cet esprit, je vous présente ce clip de Tito Ortiz divaguant sur l’épidémie de COVID-19 sur les réseaux sociaux, partageant quelques jolies théories du complot sur le virus. Je vous préviens maintenant: vous risquez de perdre quelques points de QI simplement en entendant cela.

”Est-ce que je pense que le Coronavirus est réel? À cent pour cent, je pense que c’est réel », a déclaré Ortiz lors d’une séance de questions-réponses avec les fans. C’est un bon début mais ça va en descendant à partir d’ici. «Un virus créé par l’homme qui élimine toutes les personnes âgées. C’est un peu fou, c’est quelque chose dont je voudrais quand même parler. Tu te souviens en Chine quand ils font toute la protestation? Il y avait tellement de gens dans les rues et tout le monde voulait être comme nous les Américains et chanter l’hymne national. Et puis tout d’un coup un boom, cette merde était terminée en un jour. »

“Les gens suivaient le Coronavirus est la chose la plus folle du monde”, a-t-il poursuivi. “Il h. Maintenant, vous ne voyez aucune de ces personnes protester, n’est-ce pas? Du tout. Je pense qu’en Italie, ils font la même chose. Vous ne voyez plus ces protestations, n’est-ce pas? Assez fou.”

Je ne pense pas que je doive vous dire de ne pas prendre pour acquis tout ce qu’Ortiz dit à propos du Coronavirus. Mais encore une fois, juste pour repousser les fausses informations, décomposons cela.

Le coronavirus n’est pas un virus créé par l’homme. La microbiologie est une aile scientifique extrêmement bien développée qui a la capacité de décomposer ces virus en leurs éléments constitutifs fondamentaux et d’examiner chacun d’eux. Le type de falsification qui apparaîtrait s’il était modifié par des humains serait clairement visible par quiconque le chercherait. Quant à l’idée qu’il soit naturellement cultivé pour cacher sa vraie nature, eh bien …

Le SRAS-CoV-2 est très étroitement lié au virus qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui s’est propagé à travers le monde il y a près de 20 ans. Les scientifiques ont étudié en quoi le SARS-CoV diffère du SARS-CoV-2 – avec plusieurs changements de lettres clés dans le code génétique. Pourtant, dans les simulations informatiques, les mutations du SRAS-CoV-2 ne semblent pas très bien fonctionner pour aider le virus à se lier aux cellules humaines. Si les scientifiques avaient délibérément conçu ce virus, ils n’auraient pas choisi des mutations qui, selon les modèles informatiques, ne fonctionneraient pas. Mais il s’avère que la nature est plus intelligente que les scientifiques, et le nouveau coronavirus a trouvé un moyen de muter qui était meilleur – et complètement différent – de tout ce que les scientifiques auraient pu créer, selon l’étude.

Un autre clou dans la théorie de la «fuite du laboratoire du mal»? La structure moléculaire globale de ce virus est distincte des coronavirus connus et ressemble plutôt à des virus trouvés chez les chauves-souris et les pangolins qui avaient été peu étudiés et jamais connus pour causer des dommages aux humains.

“Si quelqu’un cherchait à concevoir un nouveau coronavirus comme agent pathogène, il l’aurait construit à partir de l’épine dorsale d’un virus connu pour causer des maladies”, selon un communiqué de Scripps.

Il existe des dizaines de façons de réfuter factuellement le coronavirus en tant que complot d’armes biologiques. Malheureusement, la même chose peut être dite pour la «théorie de la terre plate» et qui a encore ses fidèles.

Quant à la Chine qui a déclenché cela pour arrêter les manifestations à Hong Kong … cela semble être le plus grand soi-même de l’histoire de la politique s’il est vrai. Et s’il est vrai que les manifestants de Hong Kong restent chez eux plutôt que de se rassembler dans la rue, c’est parce qu’ils se sont auto-organisés en tant que communauté et ont imposé une distanciation sociale de leur propre chef alors que le gouvernement continuait d’autoriser les vols de Wuhan à Hong Kong. En fait, la pandémie n’a fait que renforcer la détermination des manifestants de Hong Kong et a incité davantage la population à remettre en cause le jugement du gouvernement au pouvoir.

Quant à l’Italie … je veux dire … ce qui peut être dit. En tant que pays le plus durement touché au monde, il a déjà fait plus de 5500 morts et le bilan quotidien ne cesse d’augmenter. Le pays tout entier est dans un état de verrouillage total. Toutes les manifestations qui se déroulaient auparavant sembleront de petite taille par rapport à ce que nous verrons lorsque les dirigeants tenteront de convaincre tout le monde que l’ancien statu quo vaut la peine de revenir.

Donc, cette maladie n’a été faite exprès par personne, et elle n’est pas déclenchée par les populations pour étouffer la dissidence. Il y aura plus qu’assez de nouvelles qui diviseront et de vrais scandales potentiels à venir alors que nous travaillerons à travers ce gâchis et ses conséquences. N’ajoutons pas plus que ce que nous avons à faire.

Je vais juste laisser ce dernier mot de Dana White (via Reddit), qui peut ne pas toujours avoir raison lui-même mais qui a certainement un sens aux mots lors de la description de Tito Ortiz.