Tito Ortiz partage la théorie du complot sur l’épidémie de coronavirus

Image via @ titoortiz / @ lukeburrett sur Instagram

Tito Ortiz pourrait entamer une nouvelle carrière en tant que spécialiste des maladies infectieuses, car il a partagé une théorie du complot sur l’épidémie de coronavirus.

Lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, Ortiz a déclaré que le coronavirus était une maladie d’origine humaine.

”Est-ce que je pense que le Coronavirus est réel? À cent pour cent, je pense que c’est réel », a-t-il déclaré. «Oui, créé par l’homme, un virus qui élimine toutes les personnes âgées. C’est un peu fou, c’est quelque chose dont je voudrais quand même parler.

“Tu te souviens en Chine quand ils font toutes les protestations? Il y avait tellement de gens dans les rues et tout le monde voulait être comme nous les Américains et chanter l’hymne national. Et puis tout d’un coup un boom, que c’était fini en une journée.

“Les gens suivaient le Coronavirus est la chose la plus folle du monde”, a-t-il poursuivi. «Maintenant, vous ne voyez aucune de ces personnes manifester, n’est-ce pas? Du tout. Je pense qu’en Italie, ils font la même chose. Vous ne voyez plus ces protestations, n’est-ce pas? Assez fou.”

Il semble que Tito Ortiz pense que le Coronavirus a été créé pour arrêter les manifestations pro-américaines. Regardez son explication complète ci-dessous (via Borrachinha Depot).

Tito Ortiz donne un nouvel aperçu du coronavirus pic.twitter.com/xKaISApD73

– Dépôt de Borrachinha (@FullContactMTWF) 22 mars 2020

Ce commentaire représente un peu 180 pour Ortiz. La semaine dernière, il a qualifié le virus de «battage médiatique» et pensait qu’il serait terminé fin avril.

“Est-ce que je pense que c’est du battage médiatique? Ouais, je pense que c’est du battage médiatique. Je pense que tout cela sera terminé d’ici la fin avril », a-t-il déclaré. «Ce virus ne survit que par temps très froid et dans les zones humides. Ces prochaines semaines sont donc vraiment importantes. »

Il existe de nombreuses théories et informations erronées sur le coronavirus flottant sur Internet.

Pensez-vous que Tito Ortiz est sur quelque chose? Ou pensez-vous que son point de vue appartient à la poubelle du complot?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.