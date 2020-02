Tito Ortiz vs. Alberto El Patron est remplacé par “aucun résultat”

Tito Ortiz contre Alberto le patron Elle s’est tenue le 7 décembre 2019 au Combate Americas 51: Tito vs. Alberto, le premier PPV de cette société. Le combat s’est terminé à 3h10 quand le premier a fait le deuxième rendu avec un étrangleur à l’arrière. Un grand triomphe pour Ortiz dans ce qui jusqu’à présent est sa dernière visite à la cage.

Tito Ortiz vs. Alberto El Patron, “sans résultat”

Cependant, MMA Junkie confirme maintenant que le combat est revenu à “aucun résultat” au Texas pour une raison qui n’a pas encore été révélée.

Le Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR) a changé l’issue de la confrontation entre les deux combattants. Cette information a été confirmée par Combate Américas, mais ils n’ont pas partagé plus de détails.

Le porte-parole du TDLR a communiqué:

«Le résultat du combat a été modifié en attendant une enquête“.

Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé mais ils doivent exister raisons suffisantes d’annoncer officiellement la modification du résultat. Nous espérons donc bientôt savoir ce qui s’est passé. Nous vous tiendrons informés. En attendant, nous ne pouvons que spéculer, mais d’après le TDLR, ils ont avancé qu’il valait mieux attendre les informations.