TJ Brown vise à poursuivre l’élan de l’Arkansas

Lorsque «Arkansas» et «MMA» sont utilisés dans la même phrase, Bryce Mitchell est souvent le sujet de discussion.

À partir de ses débuts promotionnels à l’UFC sur ESPN + 27, TJ Brown espère ajouter son nom à cette même conversation dans le but de renforcer la sensibilisation au MMA en tant que sport naissant dans “The Natural State”.

“Pour que les gens de l’Arkansas me voient, Bryce (Mitchell) et Luis (Pena) arrivent vraiment à l’UFC et se rendent au grand spectacle, cela montre vraiment aux plus jeunes que c’est possible”, a déclaré Brown à MMA. Junkie. “Il est possible de le faire ici en Arkansas. Si vous êtes prêt à travailler et à vous sacrifier, nous pouvons le faire ici même en Arkansas. Nous avons du talent ici. Maintenant que nous avons fait une petite percée, je suis prêt à ouvrir la voie.

“… Si vous pouviez voir le soutien croissant que nous ajoutons à la communauté Arkansas MMA, c’est énorme en ce moment – avec la lutte. Nous avons maintenant un programme de lutte de division I en Arkansas. L’ensemble de la communauté de la culture et des sports de combat se développe vraiment en Arkansas. Ce serait vraiment génial d’avoir à l’avenir. »

Brown a des liens étroits avec Mitchell (12-0 MMA, 3-0 UFC) et Pena, les deux autres combattants représentant l’Arkansas sur la grande scène. Brown est le principal partenaire d’entraînement de Mitchell et a été l’entraîneur de Pena au début de sa carrière.

“Bryce a beaucoup aidé mon jeu sur le terrain, et je pense que je l’ai beaucoup aidé à se tenir debout”, a déclaré Brown. «Nous avons pu nous réunir à un bon moment et je suis très reconnaissant de l’avoir comme partenaire d’entraînement n ° 1. Nous sommes sur le point de montrer à tout le monde et à l’UFC à quel point nous sommes bons. “

Bien qu’il soit important pour Brown d’être un bon représentant de l’Arkansas, cela n’a rien à voir avec son objectif principal dans la vie: être le père qu’il n’a jamais eu lui-même. Lorsque Brown a participé à un effort pour gagner un contrat sur la série Contender de Dana White l’été dernier, son fils était le point focal de la diffusion. Il était au bord de la cage pour regarder son père remporter une victoire de retour.

“C’était incroyable”, a déclaré Brown de pouvoir partager l’expérience avec son fils. «Je n’avais pas de père qui grandissait. Pour moi, j’ai toujours dit que le moment venu, j’allais monter et faire le travail. Mon fils ne me demandait jamais: «Qui est papa?» Ou «Où est papa?». J’ai pu vivre non seulement à travers mes paroles, mais par l’exemple.

«Je lui ai montré, à force de travail acharné et de détermination, que tout dans la vie est possible. Pouvoir vraiment être un modèle pour mon fils et lui faire voir que la première main a été énorme. Avec un peu de chance, je vais continuer à le faire et à montrer l’exemple. »

Son fils de 8 ans sera présent samedi lorsque papa fera ses débuts à l’UFC contre Jordan Griffin. S’entraînant hors de Roufusport à Milwaukee, Griffin est un adversaire coriace, a admis Brown. Quoi qu’il en soit, il voit sa main levée.

“Je vais le briser et prendre son âme”, a déclaré Brown. «Je sais que c’est un dur à cuire qui a combattu des adversaires de qualité, mais je viens pour imposer ma volonté à chaque seconde de ce combat jusqu’à ce qu’il se casse. … La belle chose à propos de pouvoir me regarder, c’est que je peux t’assommer d’un coup de tête ou je peux te submerger par terre.

“Je vais vous dire que mon fils avait une prédiction pour un coup de tête, donc nous verrons.”

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

