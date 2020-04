TJ Dillashaw affirme que l’UFC lui accordera un coup de feu au retour de la suspension de l’USADA

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, TJ Dillashaw, affirme que la promotion lui a dit qu’il obtiendrait un tir au titre à son retour de sa suspension de l’USADA l’année prochaine.

Dillashaw était un champion dominant à 135 livres avant de descendre à 125 livres et de se faire assommer par Henry Cejudo à l’UFC sur ESPN + 1. Dillashaw tenait toujours la ceinture des poids coq à ce moment-là avant de sortir, il avait échoué à son test de drogue USADA pour les médicaments améliorant la performance et avait son titre vacant. Il est actuellement suspendu jusqu’en janvier 2021.

Selon Dillashaw, l’UFC lui a dit qu’il obtiendrait un tir au titre à son retour dans l’Octogone, bien qu’il admette que la division est différente de ce qu’elle était l’année dernière, ce qui pourrait compliquer les choses.

«On m’a dit que j’aurais ce combat pour le titre à mon retour, mais cela ne veut rien dire. J’ai fait une erreur – je n’ai aucun droit sur quoi que ce soit. Mais si c’était mon choix, ce serait le combat pour le titre, sinon le top cinq pour prouver que je devrais obtenir ce combat pour le titre. Je pense que cela a du sens », a déclaré Dillashaw à MMAjunkie.com.

«J’espère qu’ils me jetteront juste aux chiens. Si je ne peux pas obtenir ce combat pour le titre, je veux quelqu’un dans le top cinq afin que je puisse obtenir mon combat pour le titre. Je ne suis pas là pour jouer. Je veux récupérer ma ceinture. C’est toujours le mien. Je serai prêt

Depuis que Dillashaw est en marge, la division des poids coq a subi une transition. Cejudo a fini par passer au poids coq et remporter la ceinture vacante contre Marlon Moraes à l’UFC 238, tandis que de nouveaux concurrents tels que Petr Yan, Aljamain Sterling et Cory Sandhagen ont émergé entre-temps, plus des vétérans comme Dominick Cruz étant également dans le mélange. On peut dire que la division est très différente de celle de la dernière bataille de Dillashaw, et cela pourrait changer tout ce que l’UFC lui a dit à l’origine au sujet d’un titre.

Pensez-vous que TJ Dillashaw se battra pour le titre à son retour dans l’Octogone?