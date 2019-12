Toby Misech contrarie KO d'Erik Perez avec humilité au Bellator 235

HONOLULU – Lorsque Toby Misech s'est réveillé vendredi, il ne savait pas qu'il serait en tête d'affiche du Bellator 235 plus tard dans la soirée.

Mais mis sous les projecteurs avec seulement quelques heures de préavis qu'il était passé de la co-fonctionnalité à l'événement principal, Misech a profité d'un avantage majeur contre un nouveau Bellator très vanté signant Erik Perez.

Misech (12-7 MMA, 3-2 BMMA) a percé Perez (19-7 MMA, 0-1 BMMA) avec une gauche vicieuse qui avait immédiatement le vétéran de l'UFC à neuf combats sur la toile. Misech s'arrêta une seconde, puis suivit Perez au sol et décrocha un deuxième coup de poing tonitruant et quelques autres pour faire bonne mesure.

Le KO du premier tour a amené les fans du Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») à leurs pieds au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. Le spectacle était rempli de militaires stationnés localement.

Ces mêmes fans ont découvert quelques instants plus tôt que la tête d'affiche prévue entre Josh Barnett et Ronny Markes avait été annulée lorsque Barnett avait été déclaré trop malade pour se battre par la commission.

Mais d'une manière ou d'une autre, Misech a semblé compenser pour gâcher les débuts du Bellator de Perez.

"J'ai dit dès le début que je savais que j'allais l'attraper", a déclaré Misech, d'Hawaï, au MMA Junkie. «Mais je m'attendais à un combat plus long. J'ai regardé ses combats. Il prend des coups et il a du mal à finir. Je m'attendais à un combat un peu plus long, mais finalement je l'aurais rattrapé. »

Misech a pris toute la vapeur de toute poussée que Bellator aurait voulu donner à Perez avec une victoire. Mais il ne pense pas nécessairement qu'il devrait recevoir le même genre de poussée en retour.

De la façon dont il le voit, il a toujours combattu de grands noms. Après une défaite décisive face à l'ancien champion Eduardo Dantas plus tôt cette année, le KO de Perez a mis Misech de retour dans une large mesure.

"Nous n'obtenons pas la reconnaissance dont nous avons besoin et nous voulons", a-t-il déclaré. «Ils m'ont donné les meilleurs candidats toute ma carrière. J'ai juste l'impression qu'ils pensent que je suis un tremplin. Mais quoi qu'il arrive, je viens toujours me battre. Cela devrait me rapprocher – j'espère. »

