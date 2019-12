Toby Misech gâche les débuts d'Erik Perez par KO

Toby Misech ne savait pas quand il est arrivé à l'arène vendredi qu'il allait fermer le spectacle au Bellator 235, mais à la fin, il a livré un moment mémorable pour ses fans de la ville natale d'Honolulu.

Après que l'événement principal original de Josh Barnett contre Ronny Markes ait été annulé quelques heures avant qu'il ne se déroule, Misech (12-7 MMA, 2-1 BMMA) a vu son combat promu en haut de la carte. Il a profité de l'occasion, bouleversant Erik Perez avec un superbe KO au premier tour. Le temps de l'arrêt était de 54 secondes.

Le combat contre le poids mort (Misech est venu en surpoids pour ce qui était prévu comme un combat de poids coq) a été l'événement principal du Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») au Neal S. Blaisdell Center. La carte principale a été diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Le combat fut court et doux. Les athlètes ont pris quelques instants pour se sentir dehors et mesurer la distance sur les pieds, puis Misech, qui était un outsider de paris de près de 4-1, chargé sur une main droite qui a attrapé Perez (19-7 MMA, 0-1 BMMA ) Nettoyer le menton et l'envoya s'écraser sur la toile. Misech a sauté sur son adversaire tombé avec une paire de tirs de suivi, forçant l'arbitre Mike Beltran à intervenir et à empêcher Perez de subir plus de dégâts.

La foule s'est déchaînée et Misech s'est délecté du plus grand moment de sa carrière.

"Je suis toujours l'opprimé", a déclaré Misech dans son interview post-combat avec John McCarthy. "J'avais tellement de doutes et c'est notre ville, c'est ma maison et nous ne perdons pas ici."

Les résultats les plus récents du Bellator 235 incluent:

Toby Misech bat. Erik Perez via KO (coups de poing) – Tour 1, 0:54

Alejandra Lara bat. Veta Arteaga par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Tywan Claxton bat. Braydon Akeo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Joey Davis bat. Chris Cisneros via TKO (coups de poing et coudes) – Tour 1, 3:55

Hunter Ewald bat. Brysen Bolohao via la soumission (étranglement à l'arrière) – Tour 1, 1:42

Joseph Creer bat. Ty Gwerder via via décision unanime (30-27, 30-27, 29-26)

Cass Bell bat. Pierre Daguzan par décision unanime (30-27, 29-28, 30-27

