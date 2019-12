Toby Misech présente Erik Perez en tête d'affiche de dernière seconde du Bellator 235

Josh Barnett n'était pas le seul vétérinaire de l'UFC à avoir gâché ses débuts avec Bellator.

Toby Misech a présenté le poids coq Erik Perez avec une paire de mains gauches boursouflées, mettant fin au Bellator 235 avec fracas après la déception du scratch de Barnett de dernière seconde dans l'événement principal.

L'événement principal de remplacement avait à peine commencé que Misech, qui avait manqué de poids pour le combat, a atterri à gauche qui a pris les jambes de Perez sous lui. Perez a été stupéfait mais conscient jusqu'à ce qu'une seconde à gauche ait terminé le travail, forçant l'intervention de l'arbitre à seulement 54 secondes dans le cadre d'ouverture.

Misech revient dans la colonne des victoires après un revers de décision contre l'ancien champion Eduardo Dantas lors de la deuxième apparition de Bellator. Perez, qui a servi un court passage dans Combate Americas après sa sortie de l'UFC, voit une séquence de cinq victoires consécutives cassée.

Toby "2 Quick" Misech (12-7) gâte les débuts de Bellator d'Érik Pérez, provoquant le vétérinaire de l'UFC et sa déchirure de cinq combats avec des gauches tonitruantes en 54 secondes! Les huit finitions de l'Hawaiian sont toutes les KO. Hélas, un poids manquant de plus de 5 livres met un frein à la victoire. #BellatorUSO pic.twitter.com/WPkh3fR982

– Kyle Johnson (@VonPreux) 21 décembre 2019

Alejandra Lara pâtes, sanglants Veta Arteaga pour décision

Alejandra Lara a réintroduit Veta Arteaga aux coudes qui lui ont laissé un bordel sanglant il y a huit mois.

Lara a rouvert la coupe qui a mis fin aux espoirs de titre d'Arteaga contre le champion Ilima-Lei Macfarlane, mettant un point d'exclamation brutal sur une performance dominante qui s'est terminée par une décision unanime.

Les trois juges ont attribué des scores de Lara 30-26 qui reflétaient sa performance dominante de cloche à cloche. Le cœur d'Arteaga l'a maintenue dans un combat qu'elle perdait clairement sur la technique, et elle a réussi à rendre les choses intéressantes à chaque fois qu'elle se frayait un chemin à l'intérieur. Ce n'était pas suffisant pour surmonter ses déficits offensifs.

Les coups de corps de Lara ont créé des gauches droites qui ont à plusieurs reprises fait reculer la tête d'Arteaga. Ensuite, le Colombien est monté à l'étage, décrochant une paire de coups de tête qui a produit un renversement dans le deuxième cadre. Dans la dernière strophe, elle est retournée travailler avec les coudes qu'elle a jetés contre la cage, et on a trouvé le même endroit que Macfarlane a trouvé en avril.

Après une perte de titre contre Macfarlane en juin 2018 et un revers de retour contre Juliana Velasquez, Lara a maintenant remporté deux matchs de suite et plaide pour un autre tir à la ceinture.

Tywan Claxton rebondit après sa première perte de carrière et domine Braydon Akeo

La victoire de Tywan Claxton contre Braydon Akeo n’a rien de très élevé, non grâce à la réticence d’Akeo à supporter Claxton sur les pieds et la pression vers le tapis.

Quand il a pu rattraper Akeo, Claxton a réussi à utiliser ses mains et ses coudes, et il a repoussé toutes les tentatives pour l'abattre. Même avec ses bras bloqués dans le cadre final, Akeo a été contraint d'abandonner un verrou corporel et de le broyer dans le corps à corps. Et juste pour consolider sa domination, Claxton a claqué son ennemi sur le tapis et a ensuite pris la monture, assurant presque un étranglement à l'arrière dans les dernières secondes.

Joey Davis tranches à travers Chris Cisneros

Une double jambe précoce de haute amplitude était un aperçu du contrôle que Joey Davis avait sur Chris Cisneros. Davis a ouvert une coupure sur la tête de Cisneros à mi-chemin de la manche d'ouverture, et il n'a pas fallu longtemps pour que l'arbitre soit obligé d'arrêter une rafale de tirs au sommet.

Davis est maintenant 7-0 en tant que professionnel et a remporté cinq victoires au premier tour.

Résultats complets du Bellator 235:

Toby Misech bat. Erik Perez via KO (coup de poing) – Tour 1, 0:54

Alejandra Lara bat. Veta Artega via décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Tywan Claxton bat. Braydon Akeo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Joey Davis bat. Chris Cisneros via TKO (frappe) – Tour 1, 3:55

Cass Bell bat. Pierre Daguzan par décision unanime (30-27, 29-28, 30-27)

Joseph Creer bat. Ty Gwerder par décision unanime (30-27, 30-27, 29-26)

Hunter Ewald bat. Brysen Bolohao via submisssion (étranglement à l'arrière) – Tour 1, 1:42