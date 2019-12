Toby Misech se réjouit d'un test rigoureux chez le vétérinaire de l'UFC Erik Perez au Bellator 235

HONOLULU – Après avoir joué 15 minutes contre un ancien champion plus tôt cette année, Toby Misech ne bénéficie d'aucune pause de Bellator.

Misech (11-7 MMA, 2-2 BMMA) affronte vendredi Erik Perez (19-6 MMA, 0-0 BMMA) dans un combat de poids coq au Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019»), qui a lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Perez est allé 7-2 lors d'une longue course à l'UFC, et plus récemment a remporté des arrêts consécutifs sous la bannière Combate Americas. Ainsi, après que Misech a abandonné une décision à l'ancien champion Eduardo Dantas en février, il est renvoyé dans le fond contre Perez.

Pour entendre Misech, un Hawaïen se battre devant ses fans à domicile, au sujet du combat de vendredi, consultez l'interview complète ci-dessus.

