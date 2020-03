Tom Brady ignore Dana White et signe avec Tampa Bay Buccaneers

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a supplié l’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, de signer avec les Las Vegas Raiders pour la saison 2020-21 de la NFL après son entrée en agence libre plus tôt cette année.

N’arrive pas.

Au lieu de cela, le grand joueur de 42 ans en grille va lacer ses crampons pour les Buccaneers de Tampa Bay, qui pourraient certainement utiliser l’aide après avoir terminé 7-9 dans le NFC South la saison dernière et avoir échoué dans les séries éliminatoires.

“Tom est un champion éprouvé qui a atteint la grandeur sur le terrain parce qu’il exige le meilleur de lui-même et de ses coéquipiers”, a déclaré le directeur général des Buccaneers Jason Licht (via CNN). “Je connais Tom depuis que nous l’avons repêché en Nouvelle-Angleterre il y a 20 ans et grâce à ce processus, il est devenu très clair que son désir d’être un champion brûle aussi fort aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été.”

Reste à savoir si le début de la saison de la NFL sera affecté par la pandémie de coronavirus.