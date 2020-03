Tom Brady partage la prédiction pour Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

Image via NBC Sports

La légende de la NFL, Tom Brady, a partagé sa prédiction pour l’événement co-principal de l’UFC 248 entre la championne féminine de poids paille de l’UFC Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk.

Brady, le quart de longue date des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et vainqueur à six reprises du Super Bowl, est de bons amis avec le président de l’UFC Dana White, qui a des abonnements pour les Pats. Brady est dans la dernière année de son contrat avec les Patriots et peut devenir joueur autonome dans deux semaines, et White a essayé de l’aider à attirer les Las Vegas Raiders.

S’exprimant avant l’UFC 248, White a fait une vidéo Instagram Live avec Brady et lui a demandé qui, selon lui, gagnerait le combat de ce week-end entre Zhang et Jedrzejczyk. Voici comment Brady a interrompu le combat (via ESPN).

«C’est un grand combat, surtout si la vieille Joanna apparaît. C’est une combattante incroyable. Elle a parcouru la distance plusieurs fois. Elle a une grande taille, une grande portée et elle est implacable. Mais Weili a été incroyable. Et je pense qu’elle a été oubliée pendant un certain temps », a déclaré Brady.

“Et pour ne pas mentionner, je suis un grand fan de la sienne. Je la regarde depuis longtemps. Elle a la capacité de se lever, si forte et, compétence pour compétence est l’une des meilleures au monde. C’est donc une super confrontation. Vous en avez choisi un bon. »

Brady a été poussé par White pour faire une prédiction pour le combat, et finalement, il a cédé et l’a donné.

“En fin de compte – et je ne fais généralement pas de pronostics, mais sur ce point, je le ferai, car vous me l’avez demandé – je pense que Weili gagne simplement parce que je pense qu’elle a encore quelques façons de gagner”, a déclaré Brady.

“Mec, je pense que c’est un KO.”

Êtes-vous d’accord avec Tom Brady et sa prédiction pour le co-événement principal de Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk ce week-end?

