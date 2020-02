Tom Breese de poids moyen déconcerté, il a fait welterweight

VIRGINIA BEACH, Va. – Tom Breese a trouvé une maison pour lui-même dans la division des poids moyens, et il espère continuer à démontrer que 185 est là où il prospère quand il participe à l’UFC sur ESPN + 27.

Après avoir passé toute sa carrière chez les poids mi-moyens, Bresse (11-1 MMA, 4-1 UFC) a gravi les échelons pour sa dernière sortie. Les résultats ont été immédiats, car il a marqué un TKO de premier tour de Daniel Kelly dans son introduction divisionnaire.

Breese (13-3 MMA, 1-0 UFC) a son concours de deuxième année à 185 livres samedi quand il rencontre Brendan Allen, et sans 15 livres supplémentaires à perdre, il a dit que la différence est notable.

“Cent pour cent (je ne peux pas croire que je fabriquais des poids welters)”, a déclaré Breese aux journalistes, dont MMA Junkie, à l’UFC lors de la journée des médias ESPN + 27 jeudi. «J’ai commencé très jeune les arts martiaux mixtes. J’ai fait mes débuts professionnels à 18 ans, j’étais donc au poids welter, mais mon corps grandissait. Je pensais que c’était la classe de poids pour moi. Je voulais m’en tenir à la catégorie de poids, mais le développement naturel m’a forcé à monter. »

Breese a déclaré que le mouvement vers le haut lui avait appris la leçon que la réduction de poids n’était pas toujours efficace, et a déclaré changer les choses avec le «bon coup» pour son avenir à court et à long terme.

Maintenant, il peut consacrer plus de son attention mentale et physique à sa performance dans l’octogone, et il a l’intention d’en avoir une bonne à l’UFC sur ESPN + 27, qui a lieu à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, et diffuse sur ESPN +.

“Je me suis davantage concentré sur moi-même”, a déclaré Breese. «J’ai jeté un coup d’œil à Brendan, mais voici mon parcours, je me concentre sur moi-même. Je ne m’inquiète pas trop pour l’autre gars. “

