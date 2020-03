Tom Lawlor, vétérinaire de l’UFC, rejoint la formation de la saison 3 du PFL

Le vétéran de l’UFC, Tom Lawlor, est le dernier ajout à l’alignement de la saison 3 du PFL.

Lawlor, 36 ans, rejoint une liste de remplissage rapide qui comprend tous les champions de la saison 2 de la promotion. Son ajout a été signalé pour la première fois par ESPN.com et confirmé au MMA Fighting par un responsable du PFL.

Lawlor se remet en action après une mise à pied de 16 mois suite à son dernier combat, qui est intervenu en novembre 2018 pour la promotion de courte durée du Golden Boy MMA et s’est soldé par une perte de décision face à Deron Winn.

Avant cela, Lawlor a passé plus de deux ans en marge alors qu’il était sous contrat avec l’UFC. Il a été suspendu pendant deux ans à la suite d’un test de dépistage positif de l’ostarine, un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM) qui est apparu à plusieurs reprises dans des cas de suppléments contaminés.

Lawlor a nié avoir sciemment enfreint les règles et a été libéré du contrat deux mois avant la fin de la suspension. Pendant son licenciement, il est passé à la lutte professionnelle et a été une star de la promotion de la Major League Wrestling.

Vétéran de «The Ultimate Fighter 8», Lawlor est allé 6-5 dans l’octogone avec des victoires notables sur C.B. Dolloway et Patrick Cote.

L’action en saison régulière devrait commencer en mai et se terminer en décembre. Comme auparavant, les combattants de six divisions de poids se battent pour gagner des points qui déterminent leurs graines dans un tournoi d’après-saison où le vainqueur remporte 1 million de dollars et le titre.