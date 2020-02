Tom Mearns échange Bellator contre Cage Warriors et signe un contrat de combat multiple

L’ancien espoir de Bellator Tom Mearns n’a pas perdu de temps pour assurer son avenir de combat immédiat après avoir été retiré de la carte Bellator Europe 7 à Dublin.

MMA Junkie a confirmé mardi aux responsables de Cage Warriors que Mearns (6-3), qui a été retiré de son combat prévu avec Dylan Logan le 22 février pour un problème de paperasse médicale, a maintenant signé un accord exclusif de multi-combats avec la promotion. L’Anglais, qui a déjà concouru au poids plume, dit qu’il prévoit de se frayer un chemin vers le titre de poids léger Cage Warriors d’ici deux ans.

Le combattant basé à Northampton affrontera le perspective SBG Manchester Steven Hooper (4-3) au Cage Warriors 112 le 7 mars à Manchester, et les Mearns se sont déclarés heureux d’avoir résolu sa situation et ont décroché un combat si rapidement après sa déception à Dublin .

“Pour l’amour du sport, je suis heureux de signer avec Cage Warriors”, a déclaré Mearns. «Je serai sous les lumières vives dans de grands combats avec les gants jaunes emblématiques, partageant la même bague que certains des plus grands combattants de l’histoire du MMA. Mon rêve est d’avoir le titre mondial de Cage Warriors dans deux ans à partir d’aujourd’hui en étant le meilleur que je puisse être et en menant les plus grands combats.

«Moi et Hooper représentons deux des équipes MMA les plus prestigieuses du pays, BST (Blood Sweat and Tears) contre SBG Manchester, South vs. North. Je vais battre Hooper dans tous les domaines pour commencer ma course vers le titre Cage Warriors. Je serai victorieux à Manchester. »

La première fissure de Mearns sur la grande scène est venue lorsqu’il a été signé par Bellator pour son événement à Londres, le Bellator 200, en mai 2018. Mais ses débuts dans le grand spectacle se sont soldés par un désastre lorsqu’il a subi une horrible blessure au bras lors de sa perte contre Mike Ekundayo.

La réhabilitation et la récupération ultérieures de Mearns l’ont forcé à rester inactif pendant les 16 mois suivants et, après avoir remporté une victoire dans Cage Warriors à son retour, il est retourné dans la cage de Bellator dans un effort perdant contre Jeremy Petley à Bellator Europe 6 en novembre 2019.

Mearns était prêt à affronter Logan à Dublin le 22 février, mais après un mélange de paperasse médicale, il a été retiré de la carte. Maintenant, il est un combattant de Cage Warriors et cherche à lancer le dernier chapitre de sa carrière avec une victoire éclatante en territoire ennemi.

Les combats confirmés de Cage Warriors 112 incluent:

CARTE PRINCIPALE

Champion Jack Cartwright contre Manuel Bilic – pour le titre des poids coq

Madars Fleminas contre Adam Proctor

Yassine Belhadj contre Martin Stapleton

Mick Stanton contre James Webb

Liam Gittins contre Jonas Magard

CARTE PRELIMINAIRE

Steven Hooper contre Tom Mearns

Scott Malone contre Adam Wilson

Paul Hughes contre Youri Panada

Nathan Fletcher contre Johan Segas

Lukasz Marcinkowski contre George Smith

Arann Maguire contre Jabeed Rahman

James Sheehan contre Kyran Sturrock

