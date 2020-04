Tony Ferguson a appris en milieu d’interview le report de l’UFC 249

Tony Ferguson a été laissé dans l’ignorance du projet de l’UFC d’annuler l’UFC 249 jusqu’à ce qu’il devienne public.

Ferguson était en train de mener une interview téléphonique d’avant-combat avec le Orange County Register pour son combat désormais annulé le 18 avril avec Justin Gaethje pour le titre intérimaire léger lorsqu’il a été informé de l’annonce que la carte n’aurait plus lieu.

Le journaliste qui a réalisé l’interview, Brian Martin, a décrit Ferguson comme «sous le choc» lorsqu’il l’a découvert. Une personne proche de Ferguson a déclaré à MMA Junkie que son compte était exact.

“Oh wow,” dit Ferguson, suivi d’un silence. “Tant pis. Je vais encore m’entraîner. … Je suis sûr que c’est pour une bonne raison. Soyons réels. Je dois garder la foi. “

Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) a subi des montagnes russes ces dernières semaines. À l’origine, il était censé combattre Khabib Nurmagomedov pour la ceinture incontestée de 155 livres à l’UFC 249, qui a d’abord été définie pour Brooklyn, New York. Ensuite, la pandémie de coronavirus a frappé, et l’UFC a été forcé de se bousculer pour un nouvel emplacement.

Nurmagomedov est tombé hors du combat au milieu de tout cela après son retour dans sa Russie natale, et sa capacité de compétition a été muselée par des restrictions de voyage. Gaethje est intervenu et l’UFC a sécurisé le Tachi Palace Casino Resort sur des terres tribales à Lemoore, en Californie, pour héberger la carte.

Les jetons ont commencé à tomber dans les jours qui ont suivi. Jeudi, le président de l’UFC, Dana White, a cité les instructions des dirigeants de Disney et d’ESPN pour avoir décidé de ne pas procéder à l’UFC 249. Le New York Times a par la suite rapporté que le gouverneur de la Californie Gavin Newsom avait joué un rôle dans le report de l’événement.

Maintenant, l’UFC reste en mouvement. White a déclaré qu’il visait à reprendre les événements dans un mois environ, mais n’a donné aucune assurance. Nurmagomedov ne pourra pas se battre avant la fin de l’été au plus tôt, car il devrait commencer à observer le Ramadan plus tard ce mois-ci.

Cela pourrait signifier un peu d’attente pour Ferguson s’il veut une sixième réservation contre “The Eagle”, mais il a insisté sur le fait qu’il suivrait le courant en cette période de crise.

“La constante est que les choses vont toujours changer”, a déclaré Ferguson. «La variable est comment vais-je réagir? Donc, nous pourrions jeter cette variable, bébé, et nous en faisons la constante. C’est pourquoi je vais continuer à sourire, je vais continuer à m’entraîner, et tu sais quoi? Je vais mettre du muscle. Mec, je suis maigre. Je vais me muscler. “

.