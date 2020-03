Tony Ferguson amène la formation UFC 249 vers de nouveaux sommets… en jeans

Juste au moment où vous pensez avoir tout vu, il se trouve que Tony Ferguson n’a pas encore appliqué toutes les méthodes d’entraînement.

Nous sommes peut-être au milieu d’une pandémie mondiale, mais cela n’empêchera pas Ferguson de s’entraîner en vue de son combat pour le titre contre le champion Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249.

Ou ce qu’il considère comme un repos actif après un voyage d’affaires. Je veux dire, il est toujours dans son jean, et il saute et roule partout.

La cinquième fois sera-t-elle le charme? Je suppose que les gens ne plaisantaient pas quand ils disaient d’envelopper Ferguson et Nurmagomedov dans du papier bulle jusqu’au combat. Ça, malheureusement. ne pouvait pas être plus précis.

Mais en attendant, ne vous attendez pas à ce que Ferguson atténue ses méthodes d’entraînement, malgré de nombreux adeptes que ce combat est maudit.

L’UFC 249 est toujours provisoirement prévu pour le 18 avril, bien que le président de l’UFC Dana White ait récemment révélé qu’il ne devrait pas avoir lieu à son emplacement initialement prévu du Barclays Center à Brooklyn, New York.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.