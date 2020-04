Tony Ferguson après que Khabib Nurmagomedov ait quitté l’UFC 249: “Il s’est enfui”

Tony Ferguson Il pense que Khabib Nurmagomedov devrait être retiré de sa ceinture légère après avoir confirmé son départ de l’UFC 249.

Le 18 avril, les deux allaient se faire face dans une bataille de ceinture légère Brooklyn, New York. Mais, avec la pandémie de coronavirus, Nurmagomedov retourné à La russie et cet après-midi, il a confirmé qu’il était hors de la carte. À TonyIl pense que Khabib la ceinture doit être retirée.

“De toute évidence, il était très contrarié. Je me sens plus pour tous les autres qui vivent des moments difficiles. C’est un peu différent, bien sûr, je suis un peu énervé, “ il a dit Ferguson à ESPN. «Il a eu l’occasion de rester ici. Il était à Abu Dhabi, il a eu l’occasion de rentrer avant la fermeture des frontières avec la Russie. Il a décidé de retourner au Daghestan, il n’a pas terminé son camp. Il ne veut pas se battre. Il a peur, il court. Sa ceinture doit être retirée. “

À Tony Ferguson, il croit que Khabib Nurmagomedov Il ne voulait pas se battre et a décidé de ne plus lui faire face.

«Je suis plus disposé à me battre que n’importe qui, n’importe quand, n’importe où, à moins que les circonstances ne soient complètement différentes. Le combat est contre Khabib. C’est le garçon Tout le monde veut ce combat. Je comprends ce que je voulais faire »il a expliqué Ferguson. “Evidemment, il est là, sa famille est de retour au Daghestan, il savait ce qu’il devait faire, mais il en a eu l’occasion et a fait exactement la même chose pour l’UFC 209.”

«Je savais que je ne réduisais pas très bien le poids. Il a déjà dit qu’il avait du mal à perdre du poids, à se concentrer et à faire tout le reste. Pour moi, juste là, il s’enfuit. Il s’est échappé”il a continué. “Évidemment, il savait ce qu’il pouvait faire pour sauver cette carte, il ne voulait prendre aucun de ces risques. Tout le monde est en danger. Il s’est enfui. C’est assez difficile à expliquer, mais il s’en est sorti. ». conclu Tony.