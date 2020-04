L’UFC a publié une nouvelle promo en prévision de son retour le 9 mai.

Lundi, la promotion a publié la vidéo hype UFC 249 de 30 secondes avec la légende “Nous sommes de retour” sur diverses plateformes de médias sociaux. La promotion présente une poignée de participants de la carte, notamment les têtes d’affiche Tony Ferguson et Justin Gaethje, ainsi que les participants au co-événement principal de la soirée, le champion des poids coq UFC Henry Cejudo et l’ancien champion des poids coq UFC Dominick Cruz.

Les poids lourds Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik, les poids plumes Jeremy Stephens et Calvin Kattar, les poids lourds Greg Hardy et Yorgan De Casto, ainsi que les poids welters Donald Cerrone et Anthony Pettis sont également présentés dans la vidéo.

L’UFC 249 aura lieu le 9 mai au VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride. La carte principale devrait être diffusée en mode pay-per-view après les préliminaires sur ESPN / ESPN +.

Découvrez la nouvelle vidéo promo UFC 249 dans le tweet intégré ci-dessous:

La dernière gamme UFC 249 comprend:

Tony Ferguson contre Justin Gaethje – pour le titre intérimaire des poids légers

Henry Cejudo contre Dominick Cruz – pour le titre des poids coq

Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

Calvin Kattar contre Jeremy Stephens

Donald Cerrone contre Anthony Pettis

Yorgan De Castro contre Greg Hardy

Aleksei Oleinik contre Fabricio Werdum

Carla Esparza contre Michelle Waterson

Uriah Hall contre Ronaldo Souza

Vicente Luque contre Niko Price

Bryce Mitchell contre Charles Rosa

.