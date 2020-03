Tony Ferguson dit à Khabib Nurmagomedov de cesser de se cacher en Russie

Avant avril, l’UFC n’a pas encore annoncé l’emplacement de l’UFC 249.

Avec l’épidémie de coronavirus en cours et les interdictions de voyager mises en œuvre à l’échelle mondiale, le temps semble s’épuiser dans le très attendu combat pour le titre UFC léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et l’ancien champion par intérim Tony Ferguson.

La Russie a récemment interdit tous les voyages transfrontaliers à l’exception des diplomates ou des membres des délégations officielles, ce qui pourrait mettre la lutte en danger, étant donné que Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) est actuellement au Daghestan.

Dana White a mentionné qu’il y a de nombreux endroits discutés pour l’événement, mais Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC), qui est aux États-Unis, ne semble pas savoir où le combat aura lieu et, dans sa dernière mise à jour Twitter , a demandé à Nurmagomedov de lui envoyer un emplacement.

“Le 18 avril approche @TeamKhabib et vous vous cachez en Russie. Les interdictions de voyager ne m’empêcheront pas de clamer ce cul. Ne l’utilisez pas comme excuse pour reculer. Vous avez été envoyé à plusieurs endroits, envoyez-nous 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 # ufc249 @ufc @danawhite ”

Nurmagomedov a récemment fermé son camp à l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, avant de rentrer chez lui en Russie la semaine dernière lorsqu’il a appris que le combat ne se produirait pas aux États-Unis.

Mais avec des interdictions de voyager maintenant également imposées dans son pays natal, Nurmagomedov est actuellement coincé là-bas, ce qui constitue un autre obstacle à son combat tant attendu avec Ferguson.

