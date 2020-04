Tony Ferguson dit que seuls deux hommes sont dignes de la “coqueluche” à l’UFC 249

L’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC, Tony Ferguson, devait affronter Khabib Nurmagomedov lors de l’événement principal de l’UFC 249 le 18 avril.

L’événement à la carte devait initialement avoir lieu à Brooklyn, mais en raison de l’épidémie de Covid-19, l’emplacement et le lieu ont dû être modifiés. Un nouvel emplacement est toujours recherché par la promotion à partir de ce moment.

Alors que le président de l’UFC, Dana White, a assuré aux fans de combat qu’il obtiendrait le combat tant attendu de Ferguson contre Khabib, ces espoirs ont été anéantis plus tôt aujourd’hui lorsque “The Eagle” a annoncé qu’il resterait en Russie en raison de la pandémie (voir ici). .

Cette nouvelle ne s’est pas bien déroulée avec Tony Ferguson, qui a explosé et a ensuite fait exploser Khabib Nurmagomedov, tout en demandant que le champion invaincu soit déchu de son titre.

“Khabib, je crois qu’il savait déjà qu’il n’allait pas se battre”, a déclaré Ferguson. «Nous l’avons effrayé. Il a eu l’occasion de revenir d’Abu Dhabi. Il a le pouvoir de prendre un avion et de revenir. C’est la deuxième fois que nous le mettons à la porte. Je fais exactement la même chose depuis 8 ans. Aller et revenir du travail, y aller et me casser le cul, en m’assurant que je m’occupe des affaires. “

Tony Ferguson a poursuivi:

“Khabib est une garce. Je lui ai dit que j’allais nettoyer le putain de plancher avec son chapeau, le mec s’est coincé. »

Peu de temps après que la nouvelle a annoncé que Nurmagomedov ne ferait plus partie de l’UFC 249, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la promotion avait offert à Ferguson un combat avec le concurrent de la division perpétuelle Justin Gaethje.

Cependant, selon “El Cucuy”, il n’y a que deux hommes qui méritent une huée à l’UFC 249, à savoir Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor.

“Personne d’autre ne mérite ce cul de coqueluche (autre que) deux personnes: c’est McNuggets et Team Tiramisu.” Tony Ferguson a expliqué à ESPN. «C’est Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor.

Pour le moment, il n’est pas clair si l’UFC tentera de sauver l’événement du 18 avril.

De nombreux fans et analystes ont exigé que l’UFC reporte entièrement l’événement, ceci afin de préserver ce qui est sans doute le combat léger le plus attendu de l’histoire.

Tony Ferguson mérite sans aucun doute une chance de remporter le titre ou une grosse bataille d’argent avec des gens comme Conor McGregor grâce à sa séquence de victoires actuelle. Cependant, il est peu probable que l’un de ces hommes puisse concourir le 18 avril.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2 avril 2020