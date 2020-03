Tony Ferguson envoie un message pour «cacher» Khabib Nurmagomedov

Tôt lundi matin, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a annoncé qu’il était coincé en Russie en raison des nouvelles interdictions de voyager dans le pays, mettant sa lutte avec Tony Ferguson en danger.

“Nous nous entraînions dans l’AKA sans aucune information concernant le combat, où et comment cela se passerait”, a déclaré Nurmagomedov sur Instagram, mettant à jour l’état de son combat Ferguson. “Ensuite, l’UFC nous a dit que la lutte à 100% n’a pas lieu aux États-Unis et ils ont dit à 99% qu’elle se produirait aux Émirats, à Abu Dhabi. Après avoir parlé à l’UFC, nous avons décidé de nous envoler vers les Émirats un mois avant le combat. Je ne me souviens pas de la date exacte, c’était le 19 ou le 20, je vais devoir vérifier. Mais lorsque nous avons atterri aux Emirats, nous avons appris qu’ils allaient fermer les frontières et que personne ne pourrait partir ni s’envoler, à l’exception des résidents. Nous avons donc dû rentrer en Russie. Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et me prépare tous les jours. Bien que je ne sache pas à quoi je me prépare car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées. Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats, partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine. »

“Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi”, a ajouté Nurmagomedov. “OK Vas y. Tout le monde devrait suivre les lois. Je ne suis pas contre, je sais que les combattants doivent nourrir leur famille et payer leurs factures. Je sais à quel point c’est difficile pour le combattant. A moins qu’ils ne se battent, ils ne reçoivent pas d’argent. J’entends même qu’ils cherchent un adversaire pour Tony parce qu’il est aux États-Unis et que je suis ici en Russie. Mais je ne suis pas ici de mon propre gré. L’UFC m’a dit que ce combat à 100% n’a pas lieu aux États-Unis, et même s’il ne se produit pas aux Émirats, il se produira de ce côté-ci de l’Atlantique. Nous avons discuté de tout avec l’UFC. À ce moment-là, j’avais déjà passé 5 semaines à m’entraîner dur dans l’AKA. Maintenant, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il est vraiment difficile de s’entraîner et de réduire votre poids lorsque le monde entier est verrouillé et que vous ne savez pas à quoi vous vous préparez. Mais ce n’est pas la première fois que je rencontre des obstacles dans ma carrière. »

Il n’a pas fallu longtemps à Tony Ferguson pour réagir à son ennemi coincé en Russie. Il ne semble pas prêt à laisser le match se dérouler pour l’instant.

Le 18 avril approche @TeamKhabib et vous vous cachez en Russie. Les interdictions de voyager ne m’empêcheront pas de clamer ce cul. Ne l’utilisez pas comme excuse pour reculer. Vous avez été envoyé à de nombreux endroits, envoyez-nous 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 # ufc249 @ufc @danawhite pic.twitter.com/TVQH4mnG2e

– Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 30 mars 2020

Que pensez-vous qu’il adviendra du combat tant attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson?

