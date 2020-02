Tony Ferguson est plus dur que mes anciens adversaires

Khabib Nurmagomedov sait qu’il affrontera un autre type d’adversaire le 18 avril.

Le champion des poids légers de l’UFC Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) affronte l’ancien tenant du titre intérimaire Tony Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) lors de l’événement principal UFC 249 au Barclays Center à Brooklyn, NY, un événement très attendu un affrontement léger qui devait avoir lieu à quatre reprises.

Invaincu, Nurmagomedov a déjà défendu son titre à deux reprises, avec des soumissions terminées contre Conor McGregor et, plus récemment, Dustin Poirier lors de l’UFC 242 en septembre dernier.

Mais avec Ferguson, Nurmagomedov admet qu’il a eu un coup de pouce supplémentaire dans sa démarche pendant le camp d’entraînement pour un adversaire qui a prouvé à quel point il est durable.

«Je pense que, juste à mon avis, comme les deux dernières années, je suis en compétition avec des gars comme (Edson) Barboza, (Rafael) dos Anjos, Conor, Poirier, (Al) Iaquinta – tous ces gars pas durs comme Tony Ferguson, et c’est pourquoi j’ai l’impression d’avoir maintenant une réelle motivation », a déclaré Nurmagomedov à TMZ Sports. “Parce qu’avant, quand je regarde tous ces adversaires, je pense,” OK, je peux battre ces gars-là. “Bien sûr, je travaille dur, mais en ce moment, c’est comme un adversaire très, très dur. C’est pourquoi, et nous nous concentrons comme toujours, mais en ce moment nous avons plus de concentration, plus de travail acharné.

“Tony n’est pas comme ces gars-là, il est un peu plus coriace que tous.”

Ferguson a remporté ses 12 derniers matchs de suite, dans des combats où il a été abandonné, secoué et ensanglanté, mais a quand même réussi à passer pour obtenir la victoire. Nurmagomedov, d’autre part, n’a pas été aussi testé à l’intérieur de l’octogone, ayant mutilé à peu près tout le monde mis devant lui.

.