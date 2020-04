Tony Ferguson estime que Khabib Nurmagomedov “devrait être dépouillé” de sa ceinture après s’être retiré de l’UFC 249

Image: @TonyFergusonxt sur Instagram

Tony Ferguson pense que Khabib Nurmagomedov devrait être dépouillé de son titre léger après s’être retiré de l’UFC 249.

Le 18 avril, Ferguson et Nurmagomedov devaient enfin se battre pour le titre incontesté des poids légers à Brooklyn, New York. Pourtant, en raison de la pandémie de COVID-19, Nurmagomedov est coincé en Russie et a annoncé plus tôt aujourd’hui qu’il serait hors de cause. Pour «El Cucuy», il pense que cela signifie que le champion doit être dépouillé de sa ceinture.

«Évidemment, j’étais très contrarié. Je ressens plus pour tout le monde qui traverse des moments difficiles. C’est un peu différent, bien sûr, je suis un peu énervé », a déclaré Ferguson à ESPN. «Il a eu l’occasion de rester ici. Il était à Abu Dhabi, il a eu la chance de pouvoir revenir avant la fermeture des frontières en Russie. [He] a décidé de retourner au Daghestan, n’a pas terminé son camp. Le gars ne veut pas se battre. Il a peur, il court. Il devrait être privé de son titre. »

Pour Tony Ferguson, il pense que Khabib Nurmagomedov a renfloué le combat et s’est enfui de le combattre à nouveau.

«Je suis plus enclin à me battre que n’importe qui, n’importe quand, n’importe où, sauf si les circonstances sont complètement différentes. Le combat contre Khabib. Voici le gars. Tout le monde veut juste ce combat. J’obtiens ce qu’il voulait faire », a expliqué Ferguson. “Évidemment, il est ici, sa famille est de retour au Daghestan, c’est ce que vous devez faire mais il en a eu l’occasion et il a fait exactement la même chose à l’UFC 209.

«Il savait qu’il ne réduisait pas très bien le poids. Il l’a déjà dit qu’il avait du mal à réduire le poids, à se concentrer et à faire tout le reste comme ça. Pour moi, juste là, il s’enfuit. Il s’est enfui », a-t-il poursuivi. “Il savait évidemment ce qu’il pouvait faire pour sauver cette carte, il ne voulait prendre aucune de ces chances. Tout le monde prend des risques. Il a renfloué. C’est assez difficile à expliquer, mais il a renfloué. “

Pensez-vous que l’UFC devrait dépouiller Khabib Nurmagomedov comme Tony Ferguson le suggère? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.