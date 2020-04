Tony Ferguson explique la réduction de poids de l’UFC 249: «Ce n’était pas seulement pour moi, c’était pour mon équipe»

Tony Ferguson est l’une des personnes les plus étranges de tous les arts martiaux mixtes (MMA) et c’est une bonne chose. En tant que personne qui a tracé sa propre voie au cours des sept dernières années, Ferguson possède actuellement une séquence de victoires de 12 combats et reste l’un des meilleurs combattants de l’alignement de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

Plus récemment, Ferguson a brisé le moule en réussissant à réduire le poids pour son combat pour le titre annulé de l’UFC 249, qui devait avoir lieu ce week-end avant que l’épidémie rapide de COVID-19 ne prenne le pas. C’est une décision à laquelle peu de combattants se soumettraient, mais c’est le genre de choses que nous avons l’habitude de voir de l’homme connu sous le nom de “El Cucuy”.

“Ce n’était pas seulement pour moi, c’était pour mon équipe, mon homme et mes sponsors et évidemment pour ma famille”, a déclaré Ferguson à ESPN à propos de sa réduction de poids non officielle. «Et juste l’engagement envers moi-même de poursuivre la réduction de poids. … Pour moi, cela en dit beaucoup plus sur mon stock. Dire que vous savez quoi, “je vais faire du poids, je ne vais pas perdre du poids.” J’ai ce qu’il faut mentalement pour traverser ce camp de combat. Ça va être génial, mec. Ce fut une expérience formidable. »

Ferguson devait initialement combattre son rival et actuel champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, à l’UFC 249 avant que “Eagle” ne soit échoué en Russie et finalement remplacé par Justin Gaethje, qui n’a pas pris part à la réduction de poids non officielle de ce week-end. Ferguson pourrait finir par verrouiller les klaxons avec “Highlight” dans quelques semaines seulement alors que le président de l’UFC Dana White prévoit une énorme carte le 9 mai, mais ce n’est pas entièrement figé.

Pour l’instant, tout ce que Ferguson peut faire est de maintenir son entraînement, de rester en forme et de continuer à se séparer de la compétition.

“J’ai été exactement le même s —“, a déclaré Ferguson à propos de sa routine quotidienne. “Tout le monde a été mis en quarantaine maintenant, mais je vis toujours la même vie. Je fais toujours mon truc, qui est de m’entraîner et de m’améliorer chaque jour. Mon facteur de croissance est énorme en ce moment, pardonnez ma langue. Littéralement, je me sens bien.

“Pour moi de faire du poids et Justin Gaethje de ne pas faire de poids, c’est une ligne de craie juste là. C’est une ligne de craie contre tout adversaire que j’ai. Toute personne qui ferait peser le poids du championnat aujourd’hui était la personne intelligente qui va concourir sur cette carte, qui est toujours en compétition. “

En plus de sa réduction de poids non officielle de l’UFC 249, Ferguson prévoit d’organiser une séance d’entraînement ce week-end dans le confort de sa propre maison. Bien qu’il ne soit pas prévu de participer à la compétition et de perdre un poids de 24 livres la semaine dernière, “El Cucuy” veut toujours mettre un peu plus de travail et prouver qu’il est le champion léger sans couronne de l’UFC.

“De 179 à 155, mon frère”, a déclaré Ferguson. «Je sais comment faire. Allons f — roi. Champ sh-t seulement. “