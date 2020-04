Tony Ferguson explique pourquoi il a décidé de faire du poids aujourd’hui: “Cela avait du sens”

Tony Ferguson a décidé de faire du poids aujourd’hui même si l’UFC 249, qui aurait eu lieu samedi, a été reporté.

Ferguson devait à l’origine affronter Khabib Nurmagomedov pour le titre léger. Pourtant, le Russe s’est retiré du combat en laissant «El Cucuy» pour affronter Justin Gaethje pour une ceinture intérimaire. Mais, en raison de la pandémie de COVID-19, l’événement a été reporté.

Bien que l’événement ait été retardé, Ferguson a dit toute la semaine qu’il allait faire du poids et il s’est diffusé en direct en frappant 155 livres ce matin. Pourquoi il a décidé de faire du poids aujourd’hui était simple.

“C’était logique, mec”, a déclaré Ferguson à theScore. «C’était juste une autre raison de se préparer, cela donne à certaines personnes de quoi parler. Il ne se passe rien dans le sport. Je pouvais soit simplement sortir du lit, soit le faire pour mon équipe. [The fight] n’est pas descendu, mais mentalement, il était logique pour moi de m’assurer d’avancer avec mon poids, avec ma parole. Ainsi, je savais que je pouvais le faire encore et encore et encore. »

Tony Ferguson a révélé qu’il pesait 179 livres, ce qui est pour lui le plus haut de gamme. Donc, cela a rendu la coupe difficile, mais il est content de l’avoir fait car cela l’aidera à se préparer pour son combat du 9 mai.

“Je l’ai trouvé un peu difficile au début, parce que je pensais que j’aurais la semaine de combat et tout le reste pour l’accompagner”, a déclaré Ferguson. “Et puis quand vous apprenez que la semaine de combat est annulée, vous vous dites” Oh non “. Ensuite, vous devez faire du poids un certain jour et c’est un peu incertain.

“Mais j’ai parlé à mon nutritionniste et c’était rassurant, parce que nous avons vécu tant de fois”, a-t-il poursuivi. «J’ai été très bien entraîné dans la réduction de poids. Je coupe du poids depuis que je suis petit pour la lutte. Je le connais comme un manuel. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/04/2020.