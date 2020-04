Tony Ferguson explique pourquoi il n’a pas accepté un nouvel adversaire pour l’UFC 249

Tony Ferguson a expliqué pourquoi il n’avait pas encore officiellement dit oui à un nouvel adversaire pour l’UFC 249 après le retrait de Khabib Nurmagomedov.

Il y a encore beaucoup d’incertitude dans l’air quant à savoir si l’UFC 249 va ou non se produire, l’opinion de plus en plus répandue étant que tout cela devrait juste être annulé au nom de la protection de la santé de toutes les personnes impliquées.

Malgré cela, Tony Ferguson a eu des choses plutôt peu flatteuses à dire à propos de Khabib Nurmagomedov après qu’il a été révélé que «The Eagle» ne quittera pas son pays d’origine, la Russie, pour participer à l’événement aux États-Unis.

Ferguson à @arielhelwani pour expliquer pourquoi il n’a pas accepté un nouvel ennemi: “Nous ne savons pas où est l’emplacement. Je ne vais pas dire oui ou non à un adversaire à moins d’avoir un emplacement. Si nous ne le faisons pas. avoir un emplacement, comment voulez-vous que je me prépare? “

– Marc Raimondi (@marc_raimondi) 1 avril 2020

Lorsqu’Ariel Helwani lui a demandé pourquoi il n’avait pas accepté un nouvel adversaire pour 249, Ferguson a dit ce qui suit.

“Nous ne savons pas où se trouve le site”, a-t-il déclaré. «Je ne vais pas dire oui ou non à un adversaire à moins d’avoir un emplacement. Si nous n’avons pas de lieu, comment voulez-vous que je me prépare? “

Certains fans ont immédiatement commencé à critiquer Ferguson pour cela, affirmant que cela le faisait paraître un peu hypocrite après qu’il ait été vociférant envers Khabib pour ne pas avoir pu se battre la nuit.

Nurmagomedov vs Ferguson est le combat pour lequel le monde des sports de combat réclame, et il le fait depuis des années maintenant. Avec cette cinquième annulation, il semble logique de penser que le président de l’UFC, Dana White, essaiera de la réserver une sixième fois à la fin du Ramadan.

De nombreux fans ont supplié Tony Ferguson de ne pas accepter un autre combat contre quelqu’un comme Justin Gaethje, et il semble qu’il va écouter ce conseil.

Pensez-vous que nous verrons Tony Ferguson se battre le 18 avril?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/2/2020.