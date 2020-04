Tony Ferguson: Khabib Nurmagomedov «renfloué» de l’UFC 249, «il devrait être déchu de son titre»

Après que Khabib Nurmagomedov a annoncé qu’il ne participerait pas à l’UFC 249, Tony Ferguson demande que le champion des poids légers soit déchu de son titre.

L’épreuve de force très attendue, qui a été abandonnée pour la cinquième fois cette semaine, devait avoir lieu le 18 avril à un endroit encore à déterminer. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, Nurmagomedov est rentré chez lui en Russie et a finalement décidé de rester en quarantaine chez lui avec sa famille plutôt que d’essayer de voyager à nouveau pour le combat.

“De toute évidence, j’étais très contrarié”, a déclaré Ferguson dans une interview à ESPN peu après l’annonce de Nurmagomedov mercredi. «Je ressens plus pour tout le monde qui traverse des moments difficiles. C’est un peu différent, bien sûr, je suis un peu énervé. Il a eu l’occasion de rester ici.

«Il était à Abu Dhabi, il a eu la chance de pouvoir revenir avant la fermeture des frontières en Russie. Décidé de retourner au Daghestan, n’a pas terminé son camp. Le gars ne veut pas se battre. Il a peur, il court. Il devrait être privé de son titre. »

Nurmagomedov s’entraînait à l’origine à San Jose à l’American Kickboxing Academy lorsque le gouverneur de Californie a publié un ordre exécutif fermant les gymnases de l’État pour aider à ralentir la propagation de COVID-19. Malgré les restrictions, Nurmagomedov a poursuivi sa formation avec un minimum d’entraîneurs et de coéquipiers participant à chaque session.

Le Russe invaincu s’est ensuite envolé pour Abu Dhabi après avoir déclaré que l’UFC l’avait informé que la carte serait “à 99%”. Mais il a dit qu’il n’était pas autorisé à entrer dans le pays et a décidé de terminer son camp dans son pays d’origine. La Russie a ensuite fermé ses frontières pour empêcher les personnes d’entrer ou de quitter le pays en tant que mesure supplémentaire contre la pandémie mortelle de coronavirus, qui, selon lui, l’a laissé coincé.

Mercredi, Nurmagomedov a appelé à renoncer à la lutte pour le titre afin de respecter la quarantaine qui a été émise.

Malgré ces affirmations, Ferguson ne l’achète tout simplement pas.

“Je suis plus enclin à me battre que n’importe qui, n’importe quand, n’importe où, à moins que les circonstances ne soient complètement différentes”, a déclaré Ferguson à propos de la décision de Nurmagomedov. “La lutte contre Khabib. Voici le gars. Tout le monde veut juste ce combat. J’ai ce qu’il voulait faire. Évidemment, il est ici, sa famille est de retour au Daghestan, c’est ce que vous devez faire mais il en a eu l’occasion et il a fait exactement la même chose à l’UFC 209.

«Il savait qu’il ne réduisait pas très bien le poids. Il l’a déjà dit qu’il avait du mal à réduire le poids, à se concentrer et à faire tout le reste comme ça. Pour moi, juste là, il s’enfuit. Il s’est enfui. Il savait évidemment ce qu’il pouvait faire pour sauver cette carte. Il ne voulait prendre aucune de ces chances. Tout le monde prend des risques. Il a renfloué. C’est assez difficile à expliquer, mais il a renfloué. “

Avec Nurmagomedov sorti, le concurrent léger Justin Gaethje s’est vu offrir une courte opportunité d’affronter Ferguson à l’UFC 249. Plusieurs personnes, qui ont demandé à rester anonymes parce que les plans de la promotion ne sont pas publics, ont déclaré à MMA Fighting que rien n’avait été décidé concernant un potentiel combat entre Ferguson et Gaethje alors que l’UFC se démène pour sauver la carte le 18 avril.