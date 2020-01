Tony Ferguson partage des vidéos de méthodes d’entraînement non conventionnelles sur l’UFC 249

Vous pouvez décrire avec précision la tête d’affiche de l’UFC 249 Tony Ferguson de plusieurs façons, mais «conventionnel» n’en fait pas partie.

Connu pour ses méthodes d’entraînement originales à l’intérieur du gymnase, Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) se prépare pour son affrontement à l’UFC 249 avec Khabib Nurmagomedov (28-0 MMA, 13-0 UFC) à le genre de manière à laquelle nous nous attendons.

Au cours des derniers jours, Ferguson a publié une poignée de vidéos de formation sur Instagram. Parmi les vidéos, «El Cucuy» lance une balle de baseball, glisse sur un sac lourd et danse dans une combinaison de thérapie par compression.

L’UFC 249 se déroule le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York.La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires susceptibles de se produire sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Avant son retour tant attendu à l’UFC, regardez les vidéos de formation de Ferguson ci-dessous:

Le Blue Corner est l’espace de blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.