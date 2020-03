Tony Ferguson prétend qu’il est déjà dans la tête de Khabib Nurmagomedov avant l’épreuve de force à l’UFC 249

C’est peut-être la frustration de quatre combats antérieurs contre Khabib Nurmagomedov qui a été annulée, mais Tony Ferguson était à un autre niveau lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 249 vendredi.

Avant leur confrontation du 18 avril à Brooklyn, Ferguson et Nurmagomedov ont partagé la scène ensemble pour répondre aux questions des médias. Cependant, cela s’est principalement transformé en un match de cris entre les deux combattants.

Ferguson n’a jamais été timide en visant le Russe invaincu et ce dernier échange n’était pas différent. L’ancien champion par intérim, qui a apporté sa propre ceinture UFC avec lui à la conférence de presse, n’a pas perdu de temps à aiguillonner Nurmagomedov dès que l’occasion s’est présentée.

«Vous aimez battre les lutteurs du secondaire? Qui se préparent pour l’état la semaine précédente? ” Ferguson a crié en faisant référence à une récente séance d’entraînement où Nurmagomedov était aux prises avec un champion de lutte de l’État de Californie.

«Et vous aimez faire des pompes sans-abri à New York et vous moquer d’eux. Je vous dois deux à l’estomac et vous me devez 20 pompes, mais je ferai les pompes avec vous après avoir perdu. “

Pour sa part, Nurmagomedov a reconnu que le combat avec Ferguson était long à venir et il peut mettre ses sentiments personnels de côté lors de la confrontation.

“Je pense que nous devons nous battre”, a déclaré Nurmagomedov. «Je pense qu’il le mérite. C’est un vrai défi. Je respecte ses compétences. Comme un combattant, c’est un très bon combattant mais pourquoi les gens ne l’aiment pas? Parce que c’est un gars stupide. C’est pourquoi. Personne ne le comprend. Honnêtement, il a l’air stupide. C’est pourquoi personne ne l’aime.

«Lorsque vous allez à la cage, vous ne pouvez pas prendre trop au sérieux, comme un contact personnel avec des adversaires. Parce que vous devez vous détendre, vous devez vous concentrer, vous devez suivre votre plan de match. Quand je vais à la cage, j’apprécie avec mes adversaires. J’apprécie quand je les fatigue, quand je les fais taper. Avec Tony, ça va être plus difficile que mes autres adversaires mais qui sait. Nous verrons. Le 18 avril sera une très grosse soirée pour l’histoire de la division des poids légers. Le vainqueur de ce combat sera le plus léger jamais conçu et je crois en moi, je crois en mes compétences. »

Nurmagomedov a ensuite déclaré qu’il était «triste» car après tant d’annulations, il se bat maintenant contre Ferguson à la fin de la trentaine et que les gens vont l’accuser de battre un «vieil» adversaire.

Ferguson, 36 ans, n’a pas été trop gentil avec ce jab.

“Regardez quand vous vous faites botter le cul par un vieil homme”, a déclaré Ferguson. «Je viens de retrouver la force du vieil homme. Champ sh * t only motherf * cker, je ne peux pas vous comprendre, fils de pute.

“Je vais te frapper si fort à l’estomac que tu vas pisser du sang.”

Ferguson a continué à piquer à Nurmagomedov alors que la conférence de presse finissait par se transformer en combattants se hurlant dessus depuis l’estrade.

“Tout le monde lève la main si vous pensez que je suis déjà dans sa tête?” Ferguson a déclaré tout en obtenant une montée de la foule à Las Vegas.

Nurmagomedov a répondu en montrant son respect pour Ferguson en tant qu’adversaire, mais il n’a pas pu faire preuve de la même courtoisie en ce qui concerne ses sentiments personnels.

«Écoutez les gens, combattant, je le respecte. L’être humain, je ne comprends pas ce type », a déclaré Nurmagomedov. “C’est un gars un peu stupide. Je ne le comprends pas. En tant que combattant, je le respecte. En tant que personne, je ne le connais pas. Je t’ai dit. Il est un peu stupide. “

Tout comme son réservoir d’essence à l’intérieur de l’Octogone, Ferguson n’a jamais ralenti alors qu’il continuait à harceler Nurmagomedov jusqu’à ce que le président de l’UFC, Dana White, ait finalement mis fin à la conférence de presse.

“Je suis la seule mère de famille * qui te passe sous la peau”, a déclaré Ferguson avant de quitter la scène. «Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu vas devoir me répondre, merde. “