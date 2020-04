Tony Ferguson réagit à l’annulation de l’UFC 249: “Eh bien, je vais encore m’entraîner”

Tony Ferguson n’était pas trop déconcerté par l’annulation de l’UFC 249.

On s’attendait à ce que Ferguson fasse la une de la carte contre Justin Gaethje pour le titre intérimaire des poids légers. Ce fut un combat fascinant qui devait se dérouler sur Tribal Land en Californie.

Pourtant, l’événement a été reporté après que Disney et ESPN ont demandé à White de le fermer en raison de la pandémie de COVID-19. Pour Ferguson, il a découvert que l’événement avait été annulé lors d’une entrevue avec Brian Martin du registre OC.

“Eh bien, je vais encore m’entraîner”, a déclaré Ferguson en apprenant que l’événement a été annulé.

L’événement étant annulé, Ferguson pourrait très bien être programmé pour combattre Khabib Nurmagomedov lorsque la pandémie sera terminée. Il n’a plus besoin de combattre Gaethje pour une ceinture provisoire. Mais, pour «El Cucuy», il dit qu’il n’arrêtera pas de s’entraîner et que les objectifs restent les mêmes.

“Mec, je vais juste continuer à collecter des trophées et à faire ma même chose”, a déclaré Ferguson avant de faire une pause et de devenir ému. «Chaque fois que je me réveille le matin, quand je fais mon travail, je dis mes prières et je fais [stuff], J’embrasse mon petit garçon… ouf… embrasse ma femme. Je continue juste de faire ce que je fais. Que vais-je faire?”

En fin de compte, Tony Ferguson dit qu’il prévoit de tendre la main à Dana White pour le remercier d’avoir essayé d’organiser l’événement. Il dit également qu’il prévoit d’utiliser ce temps libre pour se muscler car il admet qu’il est trop maigre.

«La constante est que les choses vont toujours changer. La variable est comment vais-je réagir? » Dit Ferguson. «Donc, nous pourrions lancer cette variable, bébé, et nous en faisons la constante. C’est pourquoi je vais continuer à sourire, je vais continuer à m’entraîner, et tu sais quoi? Je vais mettre du muscle. Mec, je suis maigre. Je vais mettre du muscle. Je vais faire de mon mieux, je vais le faire, je vais faire de mon mieux. Si je tombe, je me relève. “

Que pensez-vous de la réaction de Tony Ferguson à l’annulation de l’UFC 249? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 4/8/2020.