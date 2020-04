Tony Ferguson réagit après que Khabib Nurmagomedov se soit officiellement retiré de l’UFC 249

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

Tony Ferguson a réagi au retrait apparent de Khabib Nurmagomedov de l’UFC 249.

Plusieurs événements UFC ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Cependant, Dana White a fait de son mieux pour que l’UFC 249 le 18 avril ait toujours lieu. L’événement devait présenter le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov défendre sa ceinture contre Tony Ferguson. La paire a été réservée à quatre reprises par le passé, mais aucun de ces combats proposés n’a jamais abouti.

Il semble maintenant que leur cinquième affrontement ne se produira pas après que les interdictions de voyager aient empêché le champion des poids légers de quitter son pays d’origine, la Russie. Les mises à jour des restrictions de voyage ont suggéré hier qu’il y avait de l’espoir que Nurmagomedov pourrait retourner aux États-Unis via un vol privé. Cependant, en raison de son camp de combat perturbé et de la menace imminente du coronavirus, “The Eagle” a apparemment confirmé son retrait du match très attendu.

Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les célébrités du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver les gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? – Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler. Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation évolue de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? – Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. – 📍 Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всеми мирирон – Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждыйиматестостой Но Хабиб все равно должен драться, так получается? – Берегите себя и поставьте себя на мое место.

“Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler”, a poursuivi Nurmagomedov. «Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation change de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites?

Sur Twitter, Tony Ferguson a réagi aux nouvelles et a critiqué le combattant invaincu. Regardez la vidéo qu’il a postée ci-dessous:

“Khabib, je crois qu’il savait déjà qu’il n’allait pas se battre”, a déclaré Ferguson. «Nous l’avons effrayé. Il a eu l’occasion de revenir d’Abu Dhabi. Il a le pouvoir de prendre un avion et de revenir. C’est la deuxième fois que nous le mettons à la porte. Je fais exactement la même chose depuis 8 ans. Pour aller au travail, y aller et me casser le cul, en m’assurant que je m’occupe des affaires.

“Je suis un tueur à gages. Khabib et Conor courir avec leurs queues entre leurs jambes comme un putain de chien. Je cours avec l’homme du chien, et ces gars-là ne sont pas des chiens. Ce sont des tas de chattes. Khabib est une chienne. Je lui ai dit que j’allais nettoyer le putain de plancher avec son chapeau, le mec s’est coincé. »

Pensez-vous que Tony Ferguson a raison d’être furieux du retrait de Khabib Nurmagomedov? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous à Penn nation.