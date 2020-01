Tony Ferguson se rend sur Instagram pour ralentir la conversation sur Khabib-Conor 2

Tony Ferguson dit que les gens devraient pomper les freins sur tous les discours de revanche Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor.

Le champion des poids légers de l’UFC, Nurmagomedov, a sans doute le test le plus difficile de sa carrière devant lui lors de l’UFC 249 à Brooklyn, New York, mais les gens regardent déjà au-delà de son combat avec Ferguson et parlent de la prochaine défense du titre de “The Eagle”.

“El Cucuy” n’est pas cool avec ça et, sur la base de son dernier post Instagram, il veut que ces gens sachent qu’ils doivent tous avoir oublié à qui Nurmagomedov sera confronté le 18 avril.

L’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC, Ferguson, a remporté ses 12 derniers combats, laissant la majorité de ses adversaires dans une mare de sang. L’invaincu Nurmagomedov posera également le défi le plus difficile de Ferguson à ce jour, c’est pourquoi ce match est considéré comme l’un des plus attendus de l’histoire de l’UFC.

La réservation de la paire à l’UFC 249 représente la cinquième fois que l’UFC essaie de faire en sorte que le combat se produise, mais cette fois, les enjeux n’ont jamais été plus élevés et, compte tenu des récents discours de Khabib-Conor 2, Ferguson tient à remercier tout le monde, y compris Dana Blanc, pour la motivation supplémentaire avant son retour.

