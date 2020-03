Tony Ferguson veut que Khabib cesse de se cacher en Russie et envoie un emplacement pour l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov est toujours coincé en Russie, et les chances de son combat prévu pour le titre léger contre Tony Ferguson – qui est prévu pour l’UFC 249 le 18 avril – diminuent de jour en jour.

Vladimir Poutine a immobilisé des vols internationaux à destination et en provenance de la Russie quelques jours seulement après que «The Eagle» a atterri dans son pays d’origine pour continuer sa formation en raison des blocages en cours aux États-Unis en raison de COVID-19.

Et dire que Ferguson a été déçu par toute la situation est un euphémisme, car il a pris les médias sociaux pour critiquer Khabib pour une fois de plus chercher une issue.

“Le 18 avril approche @TeamKhabib et vous vous cachez en Russie. Les interdictions de voyager ne m’empêcheront pas de claquer ce cul », a déclaré Ferguson. “Ne l’utilisez pas comme excuse pour reculer. Vous avez été envoyé à de nombreux endroits, envoyez-nous 1. Still My Bitch. “

Mais le spectacle doit continuer, car Dana White and Co. sont toujours déterminés à livrer l’une des plus grandes cartes de l’année face à une pandémie mondiale, avec ou sans Khabib. Plusieurs combattants ont jeté leur nom pour combler le vide, dont Dustin Poirier, Kamaru Usman, Tyron Woodley et Colby Covington.

L’option la plus probable, semble-t-il, est de confronter Ferguson à Justin Gaethje, mais cela est loin d’être conclu pour le moment. Bien sûr, la promotion pourrait toujours reporter l’UFC 249 de quelques mois de plus, mais à ce stade, il semble que Dana White pense peut-être qu’il est allé trop loin pour débrancher la prise maintenant.