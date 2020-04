Tony Ferguson vs Justin Gaethje cotes publiées

L’UFC n’est pas la seule entité à essayer d’aller de l’avant dans les temps instables de la pandémie mondiale de coronavirus. Les paris sportifs cherchent également à maintenir leurs entreprises à flot en l’absence quasi totale d’événements.

Donc, alors que Dana White tente d’avancer avec l’UFC 249, qui n’a toujours pas de lieu défini pour sa date prévue du 18 avril, des paris sont pris pour des combats qui n’ont pas encore été finalisés.

Il y a de fortes chances que le champion poids léger Khabib Nurmagomedov soit sorti de son match tant attendu avec Tony Ferguson dans le Main Event, mais Ferguson cherche toujours à se battre. Et un nom de premier plan qui est apparu dans le sillage de Nurmagomedov est Justin Gaethje.

Indépendamment de ce que vous pensez de l’opportunité de la carte d’avancer comme prévu alors que COVID-19 continue de se propager, Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) vs Gaethje 21-2 MMA, 4-2 UFC), qui serait un affrontement entre un ancien champion par intérim de l’UFC et un ancien détenteur du titre des World Series of Fighting, serait un enfer de ferraille entre deux combattants capables de mener un «combat de l’année» chaque fois qu’ils entrent dans la cage.

Selon Best Fight Odds, Ferguson a ouvert en tant que favori -170 contre Gaethje, ce qui signifie que vous devriez miser 170 $ pour gagner 100 $ sur une victoire de Ferguson. Gaethje, quant à lui, est un outsider +145, ce qui signifie qu’un pari de 100 $ paierait 145 $ en cas de victoire de Gaethje.

Vous pouvez toujours parier sur Nurmagomedov contre Ferguson. Alors que les paris sportifs varient légèrement, 5Dimes a Nurmagomedov à -300 et Ferguson à +250.

