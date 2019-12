Top 10 des combattants MMA de la décennie

Consultez la liste de BJPenn.com des 10 meilleurs combattants MMA de la décennie, avec des personnages comme Conor McGregor, Jon Jones, Ronda Rousey, Demetrious Johnson et Cris Cyborg.

La première chose à noter est qu'il s'agit d'une liste très subjective et difficile à établir. Il y avait tellement de combattants qui pouvaient être inclus dans la discussion, mais en fin de compte, nous avons dû en laisser beaucoup, car il ne s'agit que d'un top 10. Mais avant de faire cela, voici une liste de quelques mentions honorables qui viennent de manquer la liste.

Mentions honorables: Max Holloway, Nate Diaz, Tony Ferguson, Eddie Alvarez, Donald Cerrone, Michael Bisping, Frankie Edgar, Rafael dos Anjos, Stipe Miocic, Cain Velasquez, Aung La N Sang, Kyoji Horiguchi, Junior dos Santos, Israël Adesanya, Joanna Jedrzejczyk, Robbie Lawler, Douglas Lima, Patricio Pitbull, Michael Chandler, Mamed Khalidov.

Et maintenant, les 10 meilleurs combattants de la décennie, avec leurs records de 2010-2019et un bref aperçu de leurs réalisations dans le sport.

10. Cris Cyborg (13-1, 1 NC)

Cyborg a connu une décennie incroyable en détenant le titre de poids plume de l'UFC, le titre de poids plume Strikeforce et le titre de poids plume Invicta FC. Elle a été la combattante la plus effrayante pendant la majeure partie de la décennie et mérite une place dans le top 10 de cette liste. Si Cyborg n'avait pas perdu contre Amanda Nunes à l'UFC 232, elle serait plus élevée sur cette liste, mais cette défaite lui fait perdre quelques pions. Pourtant, elle était incroyable. Certaines de ses meilleures performances incluent deux victoires d'arrêt sur Marloes Coenen et sa destruction de Leslie Smith lors de ses débuts à l'UFC.

9. Jose Aldo (12-5)

Même si Aldo a flambé un peu à la fin de la décennie, ce qu'il a fait au cours de la première moitié ne peut pas être oublié. Il a commencé la décennie en défendant le titre poids plume du WEC à deux reprises, puis il est devenu le premier champion poids plume de l'UFC et a continué à défendre la ceinture sept fois. Certaines de ses performances les plus mémorables incluent une bataille épique contre Mark Hominick à l'UFC 229, deux combats fous avec Chad Mendes et en tête d'affiche du tout premier paiement à la séance du WEC contre Urijah Faber au WEC 48.

8. Amanda Nunes (15-3)

Nunes a été incroyable cette décennie, remportant les titres UFC poids plume et poids plume – la première femme de l'histoire du MMA à être une «championne du monde» – et se classant 12-2 au total à l'intérieur de l'Octogone tout en combattant le plus haut niveau de compétition. Quelques défaites au début de la décennie l'ont fait reculer de quelques places et la garder hors de l'élite de cette liste, mais il ne fait aucun doute que Nunes était incroyablement dominante. Certaines de ses meilleures performances incluent sa victoire de KO sur Cris Cyborg à l'UFC 232, sa victoire de KO sur Ronda Rousey UFC 207 et sa victoire de soumission sur Miesha Tate à l'UFC 200.

7. Georges St. Pierre (7-0)

GSP a connu une décennie sous-estimée, demeurant invaincu au cours des sept combats qu'il a menés. Il est également devenu l'un des rares combattants à remporter deux ceintures dans deux catégories de poids distinctes en défendant le titre des poids mi-moyens de l'UFC six fois, puis en battant Michael Bisping à l'UFC 217 pour devenir le champion des poids moyens de l'UFC quatre ans après sa première retraite. Dommage que GSP n’ait pas combattu plus fréquemment et ait pris sa retraite deux fois, sinon il aurait été plus haut sur cette liste. Certaines de ses meilleures performances, y compris sa soumission sur Bisping et sa décision controversée de division sur Johny Hendricks à l'UFC 167, ont conduit à sa première retraite du MMA.

6. Demetrious Johnson (22-3-1)

Beaucoup diront que Johnson mérite la première place sur cette liste, et si nous nous basons sur des classements livre par livre, il y a un bon argument qu'il devrait être plus élevé. Après tout, Johnson a été un champion dominant de l'UFC entre 2012 et 2018, devenant le premier champion de poids mouche de l'UFC et le défendant 11 fois. Le seul problème avec Johnson est qu'il n'a pas réussi à convaincre les fans comme l'ont fait certains des autres combattants de cette liste. Mais si nous allons par pure domination à l'intérieur de la cage, il est là-haut avec les meilleurs d'entre eux. Certaines de ses meilleures performances incluent ses deux victoires sur Joseph Benavidez, sa soumission folle sur Ray Borg à l'UFC 216 et l'élimination d'Henry Cejudo à l'UFC 197. Nous devons également mentionner qu'il faisait partie du tout premier échange de l'histoire du MMA pour Ben Askren a ensuite remporté le ONE Championship Flyweight Grand Prix après avoir quitté l'UFC, renforçant encore son curriculum vitae sur un nouveau continent et signalant plus de domination à venir.

5. Khabib Nurmagomedov (21-0)

Ce fut une décennie incroyable pour Nurmagomedov car il n'a pas perdu un seul de ses 21 combats, ce qui était le meilleur record de quiconque sur cette liste. Ce qui est étonnant, c'est que Nurmagomedov a raté deux ans entre 2014 et 2016 avec des blessures, sinon son bilan pourrait être encore meilleur. Il était dominant dans l'Octogone avec une fiche de 12-0, avec des victoires notables sur des joueurs comme Conor McGregor à l'UFC 229 et Michael Johnson à l'UFC 205. Il a également porté le flambeau de Fedor Emelianenko et est devenu une grande star du MMA russe.

4. Daniel Cormier (21-2, 1 NC)

La décennie de DC a été parmi les meilleures car il était à la fois le champion des poids lourds et des poids lourds légers de l'UFC, sans parler du champion du Grand Prix Strikeforce Heavyweight. S'il n'y avait pas sa perte et aucun concours contre Jon Jones, il y a un argument selon lequel DC pourrait être en haut de cette liste. Mais même avec les combats de Jones, ce que DC a accompli dans les années 2010 était étonnant. Certaines de ses meilleures performances incluent sa victoire au KO sur Stipe Miocic à l'UFC 226 pour remporter le titre des poids lourds de l'UFC, battant Josh Barnett à Strikeforce pour remporter le Grand Prix, et deux victoires de soumission sur Anthony Johnson aux poids lourds légers.

3. Ronda Rousey (12-2)

Rousey a fini par perdre quelques combats à la fin de sa carrière contre Holly Holm et Amanda Nunes, mais il est difficile de prétendre qu'elle n'était pas la combattante la plus importante du sport. Avant Rousey, il n'existait pas de MMA féminin à l'UFC, mais elle était le moteur le plus important pour amener les femmes dans l'Octogone. Elle était la championne des poids coq des femmes de l'UFC et la championne des poids coq des femmes de Strikeforce, et elle a défendu ce titre à sept reprises. Certaines de ses meilleures performances incluent la soumission de Miesha Tate à deux reprises, l'élimination de Bethe Correia à l'UFC 190 et le retrait de Cat Zingano en 14 secondes à l'UFC 184.C'est incroyable qu'elle ait accompli tout cela en moins de sept ans.

2. Jon Jones (16-0, 1 NC)

Beaucoup diront que Jones devrait être n ° 1 sur cette liste, et je peux voir l'argument. Il était incroyablement dominant au cours de la décennie et a émergé comme sans doute le plus grand combattant de l'histoire du MMA. Jones a fait irruption sur la scène à la fin des années 2000, puis est devenu le champion des poids lourds légers de l'UFC en 2011 et il n'a plus perdu un combat depuis, le défendant 10 fois. S'il n'y avait pas ses problèmes en dehors de l'Octogone et avec l'USADA, il serait n ° 1 sur cette liste, mais nous ne pouvons pas ignorer ces problèmes. Pourtant, Jones était imparable pour la plupart et il mérite d'être en haut de cette liste. Certaines de ses meilleures performances incluent battre Mauricio "Shogun" Rua à l'UFC 128 pour remporter le titre des poids lourds légers de l'UFC, assommant Daniel Cormier avec un coup de tête à l'UFC 214, et son violent chef-d'œuvre contre Alexander Gustafsson à l'UFC 165 à ce que beaucoup considèrent comme le meilleur combat de la décennie.

Conor McGregor (18-3)

McGregor pourrait ne pas avoir le plus de victoires cette décennie, mais il est difficile de prétendre qu'il n'était pas le combattant le plus important des années 2010 alors qu'il transformait le sport du MMA. Lorsque l'UFC traversait une transition avec des stars passées comme Chuck Liddell et Brock Lesnar prenant leur retraite, McGregor est entré dans l'Octogone et est devenu une légende vivante. Il est devenu le champion des poids légers et des plumes de l'UFC, inventant le terme «champion champ» dans le processus en devenant le premier combattant de l'UFC à détenir deux ceintures en même temps. Parmi les performances les plus notables de McGregor au cours de la décennie, citons sa victoire de 13 secondes sur KO contre Jose Aldo pour remporter le titre poids plume UFC à l'UFC 194, sa mutilation d'Eddie Alvarez pour remporter le titre UFC poids léger à l'UFC 205, et ses deux combats légendaires avec Nate Diaz. De plus, son match de boxe contre Floyd Mayweather en 2017 a battu des records de pay-per-view. Vous n'êtes peut-être pas un fan de McGregor, et certains de ses problèmes en dehors de l'Octogone l'ont blessé ici, mais vous ne pouvez pas contester ce qu'il a accompli lorsqu'il est entré dans la cage.

Que pensez-vous de la liste des 10 meilleurs combattants MMA de la décennie de BJPenn.com?