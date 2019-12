Top 10 des combattants MMA des années 2010: vidéo de discussion, faits

En présentant le personnel du MMA Junkie à l'élaboration d'un classement composite des 10 meilleurs combattants des années 2010, des gens m'ont posé des questions sur les critères. Ma réponse était simple: il n'y a aucun critère. Quoi que vous pensiez que cela signifie d'être parmi les 10 plus grands combattants de la dernière décennie, c'est le critère.

Pour moi, c'est mieux ainsi. J'aurais pu mettre l'accent sur les résultats en cage, auquel cas le numéro un finit par être Khabib Nurmagomedov sans aucun doute. Idem pour souligner l'impact sur le sport: Conor McGregor se démarque facilement. Mais quel plaisir cela aurait-il été? Il y a tellement plus à considérer lorsque vous essayez de sélectionner les 10 meilleurs combattants des 10 dernières années parmi un bassin de talents qui n'a jamais été aussi bon.

La beauté de notre liste est que les 14 membres du personnel de MMA Junkie, qui ont passé tant d'années à couvrir le sport, ont soumis individuellement les 10 meilleures listes. Aucune discussion, aucun débat, aucun parti pris d’une personne n’a déterminé notre classement final. Nous avons tous eu notre mot à dire. À partir de là, c'était une question de mathématiques – additionnez les points pour chaque combattant classé et divisez par 14 pour déterminer le classement final.

Avons-nous bien compris? Il n'y a rien de tel avec ces listes. Mais je voudrais penser que la nôtre est aussi officielle que possible.

Pour réagir à notre top 10, regardez la vidéo de la table ronde ci-dessus avec John Morgan et Dan Tom de MMA Junkie, et «Gorgeous» George et «Goze» de MMA Junkie Radio.

Vous trouverez ci-dessous un classement des 26 combattants inclus, ainsi que des notes sur notre liste.

CLASSEMENTS COMPLETS

1. Jon Jones

2. Demetrious Johnson

3. Daniel Cormier

4. Georges St. Pierre

5. Conor McGregor

6. Amanda Nunes

7. Ronda Rousey

8. Khabib Nurmagomedov

9. Jose Aldo

10. Max Holloway

11. Anderson Silva

12. Cris Cyborg

13. Stipe Miocic

14. Henry Cejudo

15. Tony Ferguson

16. Cain Velasquez

17. Donald Cerrone

18. Dominick Cruz

19 t. Joanna Jedrzejczyk

19 t. Patricio Freire

21. Frankie Edgar

22-t. Ryan Bader

22-t. Michael Bisping

24. Douglas Lima

25. Carlos Condit

26. Eddie Alvarez

REMARQUES

26 combattants différents ont été inclus dans au moins le top 10 d'un membre du personnel

8 combattants différents ont été inclus dans un seul classement

Classement individuel n ° 1: Jon Jones (7), Demetrious Johnson (3), Georges St-Pierre (2), Daniel Cormier (1), Ronda Rousey (1)

Cormier était le seul combattant à figurer dans chacun des 14 classements.

Jones et Conor McGregor ont chacun été exclus de la liste d'un membre du personnel.

Sur 8 combattants inclus dans un seul classement, Cain Velasquez était le plus haut (n ° 3); Eddie Alvarez était le plus bas (n ° 10).

CLASSEMENTS INDIVIDUELS

Mike Bohn, journaliste principal

1. Jon Jones

2. Georges St-Pierre

3. Jose Aldo

4. Demetrious Johnson

5. Anderson Silva

6. Conor McGregor

7. Max Holloway

8. Tony Ferguson

9. Khabib Nurmagomedov

10. Daniel Cormier

Dave Doyle, rédacteur en chef

1. Demetrious Johnson

2. Daniel Cormier

3, Jon Jones

4. Anderson Silva

5. Georges St-Pierre

6. Cris Cyborg

7. Jose Aldo

8. Khabib Nurmagomedov

9. Conor McGregor

10. Eddie Alvarez

Matt Erickson, rédacteur en chef adjoint

1. Daniel Cormier

2. Demetrious Johnson

3. Amanda Nunes

4. Conor McGregor

5. Max Holloway

6. Patricio Freire

7. Ronda Rousey

8. Georges St-Pierre

9. Ryan Bader

10. Jose Aldo

Brian Garcia, animateur de MMA Junkie Radio

1. Georges St-Pierre

2. Jon Jones

3. Daniel Cormier

4. Henry Cejudo

5. Demetrious Johnson

6. Khabib Nurmagomedov

7. Stipe Miocic

8. Amanda Nunes

9. Max Holloway

10. Ryan Bader

George Garcia, animateur de radio MMA Junkie

1. Jon Jones

2. Georges St-Pierre

3. Daniel Cormier

4. Khabib Nurmagomedov

5. Demetrious Johnson

6. Amanda Nunes

7. Cris Cyborg

8. Stipe Miocic

9. Conor McGregor

10. Henry Cejudo

Farah Hannoun, journaliste

1. Jon Jones

2. Ronda Rousey

3. Conor McGregor

4. Demetrious Johnson

5. Khabib Nurmagomedov

6. Daniel Cormier

7. Amanda Nunes

8. Max Holloway

9. Stipe Miocic

10. Henry Cejudo

Ken Hathaway, monteur vidéo senior

1. Jon Jones

2. Amanda Nunes

3. Ronda Rousey

4. Max Holloway

5. Conor McGregor

6. Daniel Cormier

7. Georges St-Pierre

8. Anderson Silva

9. Khabib Nurmagomedov

10. Cris Cyborg

Simon Head, journaliste

1. Demetrious Johnson

2. Daniel Cormier

3. Jon Jones

4. Amanda Nunes

5. Donald Cerrone

6. Georges St-Pierre

7. Conor McGregor

8. Douglas Lima

9. Cris Cyborg

10. Michael Bisping

Nolan King, journaliste

1. Jon Jones

2. Daniel Cormier

3. Amanda Nunes

4. Demetrious Johnson

5. Max Holloway

6. Stipe Miocic

7. Georges St. Pierre

8. Jose Aldo

9. Conor McGregor

10. Khabib Nurmagomedov

John Morgan, journaliste principal

1. Jon Jones

2. Conor McGregor

3. Ronda Rousey

4. Georges St-Pierre

5. Daniel Cormier

6. Demetrious Johnson

7. Amanda Nunes

8. Jose Aldo

9. Michael Bisping

10. Donald Cerrone

Simon Samano, rédacteur en chef

1. Demetrious Johnson

2. Georges St-Pierre

3. Jon Jones

4. Daniel Cormier

5. Khabib Nurmagomedov

6. Amanda Nunes

7. Tony Ferguson

8. Conor McGregor

9. Ronda Rousey

10. Max Holloway

Danny Segura, journaliste

1. Ronda Rousey

2. Jon Jones

3. Cain Velasquez

4. Georges St-Pierre

5. Demetrious Johnson

6. Jose Aldo

7. Cris Cyborg

8. Conor McGregor

9. Khabib Nurmagomedov

10. Daniel Cormier

Abbey Subhan, monteur vidéo

1. Georges St-Pierre

2. Conor McGregor

3. Jon Jones

4. Daniel Cormier

5. Amanda Nunes

6. Joanna Jedrzejczyk

7. Frankie Edgar

8. Anderson Silva

9. Carlos Condit

10. Ronda Rousey

Dan Tom, analyste de combat

1. Jon Jones

2. Jose Aldo

3. Khabib Nurmagomedov

4. Dominick Cruz

5. Demetrious Johnson

6. Conor McGregor

7. Ronda Rousey

8. Daniel Cormier

9. Max Holloway

10. Tony Ferguson

